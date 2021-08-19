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社會 社會焦點 保障人權

鬼扯快篩+打疫苗1760元「廠牌任選」　他一人飾三角大發國難財

▲詐騙集團利用人性，表示可以透過「私下管道」打疫苗， 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陳男於臉書表示可以自選廠牌打疫苗。（資料圖／記者吳奕靖翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

看準民眾想搶打疫苗的心，有人趁機大發國難財。一名陳姓攝影師在臉書用假名字發文，寫下他有管道可打疫苗，需付訂金2千元等不實訊息，高雄一名宋姓大學教授與陳男連絡，約好面交後警方當場逮到人，陳落網後坦承犯行，雖內容沒有提到「新冠肺炎」、「確診」等這幾個關鍵字，仍依詐欺罪將他起訴。

▲詐騙集團利用人性，表示可以透過「私下管道」打疫苗， 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陳男於臉書表示可以自選廠牌打疫苗。（資料圖／記者吳奕靖翻攝）

起訴書指出，一名陳姓男子在今年6月時以假帳號「林X萱」的暱稱，在臉書發文，聲稱自己有疫苗，寫下「疫苗接種私訊預約，需付訂金2千元」不實訊息，並提供自己的銀行帳號。

一名宋姓教授看到貼文後則與陳男連絡，他表示自己有一批嬌生疫苗可打，每人費用1400元，並要求宋男加一名醫師微信，醫師會主動聯繫他，宋男加入後，陳男再以這個假醫師身分傳送訊息，聲稱付款方式改以面交，因怕會像「好心肝」事件留下紀錄。費用則是一人快篩260元，施打費用200元，疫苗費用1300元，一共1760元。

而同年15日，陳男聯繫宋男在高雄某間萊爾富錢面交，交付6人費用一共1萬560元。但宋男越想越不對勁報警，在警方陪同面交後，等人一出現隨即逮捕陳姓男子。

檢方偵查時，陳男坦承犯行，但因他的文章內容沒有提到「新冠肺炎」、「武漢肺炎」、「確診」等這幾個關鍵字，而他提到「疫情當道，疫情越來越嚴重」是針對疫情空泛描述，並沒有對疫情虛構、捏造，因此不構成違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，依詐欺罪將他提起公訴。

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