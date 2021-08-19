辛酸畫面曝！桃源孤島7生要上學　涉險徒步+攀岩+溯溪5hrs下山

▲7學生困孤島部落徒步下山求學。（圖／高忠德提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄桃源區受到暴雨侵襲，造成梅山里、復興里、拉芙蘭里重要聯外道路中斷淪孤島，即將面臨開學，就有高中生、大學生冒險徒步下山準備求學，途中要攀岩、溯溪、還得拉繩，相當辛苦。高雄市長陳其邁今（19）日表示，會來協助並保障他們的受教權。

梅山里居民高忠德表示，道路中斷至今，不少困在部落的學生要準備開學、打工，再加上現在又說可能有颱風，父母親擔心就希望他們趕快先下山。

▲▼學生困孤島部落要求學，花5小時徒步下山。（圖／高忠德提供）

昨天就有7位高中生、大學生在當地嚮導的帶領下，徒步從山上花5小時左右下山，一行人走在玉穗溪的對岸，沿途要攀岩、拉繩、還要走過溪床。高忠德嘆氣說，但沒辦法，因為如果坐車先到台東就要4小時，還要再從台東轉車回來太遠了，大家寧願用走的，這幾天應該陸續也會有其他孩子要下山。

對此，高雄市議員童燕珍今也在議會為這群孩子請命，希望能不能以直升機造冊救援運輸，因為徒步用走的真的太危險。高雄市長陳其邁則回覆，附近三個里的學童都在樟山國小上課，總共有57位，現在已協調讓老師透過台東繞道，進到樟山國小教書；有9位是在外地依親，上課得回到這三個里，目前協調安排看是要在外地小學先就讀或者回去，或是採取線上教學，教育局都有規劃。

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

至於在桃源國中，有16位學生住在這三個里，將採取線上教學方式，設備包括網路等也都有規劃準備。另外一個問題是大學生，或者是其他在外地就學的學生，教育局有通報名單給教育部，責成所屬大學做調整跟因應。

陳其邁說，因為便道在8/20前可能無法如期通行，主要是現在天氣好，但山上還是會發生土石流，得顧慮到工程人員的安全，目前最快的方式還是從台東繞道，假如有需要，也會協調空勤總隊或者是國防部來協助在山裡的學童，讓他們能夠順利就學，保障他們的受教權。