高端搶破頭？「這年紀」收到簡訊了　鄉民驚：愛國手臂跑光光

▲指揮中心開放35至20歲的民眾預約高端疫苗。（圖／食藥署提供）

記者邱晟軒／綜合報導

國內總計有113萬人意願登記想打高端，並有61萬劑高端疫苗完成檢驗封緘，但總計僅41.9萬人完成預約，因此指揮中心昨（18日）緊急開放20歲至35歲年輕人預約施打高端。對此，就有一名22歲網友收到預約高端的簡訊後，掙扎提問「感覺這是開學前唯一有機會打疫苗，要不要去打？」

有一名22歲網友昨日在PTT八卦版以「驚！收到高端簡訊了」為題發文指出，打開手機發現收到高端疫苗的預約簡訊，提醒預約施打時間為8月18日至20日中午12時止，僅僅不到2天的時間考慮，直呼「感覺這是開學前唯一有機會打疫苗的時候，要不要去打？然後保護自己也保護同學。」

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▲有22歲網友收到高端疫苗預約提醒通知！（圖／翻攝PTT）

貼文曝光後，引起許多網友紛紛鼓勵原PO表示，「有疫苗，就趕快去打」、「支持你，收到就去打」、「保護自己也保護同學」；不過對於22歲民眾收到高端預約簡訊，也引起許多網友驚訝指出「不是說不搶沒得打嗎？」、「當初是誰說有一百萬人意願登記的？愛國手臂跑光光？」、「當初講得好像搶破頭一樣，結果？」、「我以為30歲以上才有機或收到簡訊」。

指揮中心昨18日公布最新統計，截至下午5時，符合預約資格人數共29萬4798人，已完成預約者則有8萬2527人，占符合預約資格人數27.99%，全台已完成預約接種高端疫苗者達約50.1萬人。

▼高端新增可預約接種對象。（圖／指揮中心提供）