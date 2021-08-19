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快訊／新北花蓮團染疫釀「北投職場群聚」　453人PCR結果出爐

▲▼0818台北疫情。（圖／台北市政府）

▲北市發生2起職場群聚，圖為北投B職場。（圖／台北市政府）

記者袁茵／台北報導

台北市政府18日公布2起職場群聚，第一起為A職場，也就是外界稱的台電案，第二起則是北投B職場，為新北「花蓮旅遊團」的指標個案案15970職場，擴大採檢時驗出案15991確診。台北市政府18日針對B職場進行採檢，一共453人完成PCR，全部都是陰性。

台北市副市長黃珊珊18日於防疫記者會指出，北投B職場發生群聚感染，該事件是新北市的花蓮旅遊團，指標個案是新北市的案15970，該個案在台北市的B職場工作，傳染給案15971、案15991。

案15970、案15971、案15991都是同一個辦公區。案15970確診當天，台北市政府接到新北市政府通知，並進行職場疫調，擴大匡列112人到北榮採檢，採檢出案15991確診，因此17日二度到職場做疫調，該公司同樓層員工106人全部居家隔離，並入住防疫旅館。

黃珊珊說，只要超過2例就會列為群聚專案，場域會清空靜置3天，所有員工若沒有適當區隔且是共同空間，全部都會做居家隔離匡列；目前相關管理人員還在做清查，不排除茶水間、洗手間共用。

台北市政府19日表示，行動篩檢車18日已完成453人採檢，PCR皆為陰性。

▲▼0818台北疫情。（圖／台北市政府）

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