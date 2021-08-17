愛情長跑7年砸重金辦婚宴　新娘拒登記原因曝！他心碎求償200萬



▲康男與女友風光辦完婚宴後，女方遲遲不辦理結婚登記。（圖／123RF）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一名康姓男子與女友愛情長跑7年後，終於風光辦婚宴還到國外蜜月旅行，事後對方卻用各式理由遲遲不肯辦理結婚登記，追查才發現她在喜帖上印的是假名，還和另一名男子同居，憤而提告求償204萬元，高雄高分院認定女方故意違約，判應賠償康男89萬元。

判決指出，康男與陳女從2010年認識，交往後也論及婚嫁，並於2017年4月間在漢來巨蛋店辦理婚宴，還到國外蜜月旅行，但辦完婚宴後約1年的期間，康男多次催促要辦理結婚登記，但對方一再藉故拖延，讓康男心生懷疑，追問下之下陳女坦承另有男友且雙方已同居，追查更發現陳女及她的父親身分證上的姓名，竟和結婚喜帖上的名字不同，這導致他精神受重創，要求陳女賠償204萬2340元。

但陳女表示，雙方並未約定具體登記結婚期日，並無結婚期約存在，且婚宴喜帖上所登載之姓名自己的小名，未來也預計到戶政關改名，而他身分證上是養父，喜帖上寫的是她的生父，並無刻意規避、隱匿之意。

另外，她表示並沒有跟王男有不當男女關係，且雙方是不同房間就寢，她與康男拍攝婚紗、參加婚宴及辦理人工生殖，可證明真的有結婚的意思，至於婚宴後遲未辦理結婚登記，她解釋因為康男的妹妹涉犯侵占案件，而將財產借名登記於康男名下，為避免可疑，才一直沒辦結婚登記，認為是康男解除婚約才是屬違背誠信原則。

一審原判陳女賠償103萬元，上訴後高雄高分院調查兩人對話記錄發現，康男確實一再詢問陳女和何時辦登記，但陳女屢屢藉故拖延，最後甚至直接回「不要」，可證明見她根本沒有履行婚約的意思，另外，她更在辦理婚宴後到新竹另與其他男性友人同居，最後判陳女應賠償康男共89萬餘元。

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