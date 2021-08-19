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「難怪綠營縣市沒確診！」男大生揪1案怒轟：推給境外移入太扯

▲▼我國自7月27日起調降國內疫情至二級警戒，但為防範Delta變異株持續傳播，邊境管制措施將持續進行,防疫,口罩,交通,旅客,桃園機場,桃機,出國,航空業,航班,武漢肺炎,新冠肺炎,出境,入境,出入境,防護衣,境外移入,鎖國,檢疫,入境普篩,採檢動線,快篩,篩檢,陰性證明,旅遊泡泡。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

「這也敢算境外移入？」高市個案15999在5月間由印度入境並居家檢疫，本月曾到台南市、屏東縣等地活動，直到近日預計返回印度，於8月17日自行赴醫院採檢後確診。對此，不少網友質疑，不追尋感染源頭，直接歸類為境外移入也太誇張。

看到這例確診個案，一名成大醫學系生昨在Dcard直言，「5月來的時候檢驗是陰性，3個月後要離開確診，所以是境外移入？也就是說，她境外移入並且在台灣攜帶病毒3個月了嗎？還是其實是在台灣的南部確診的？直接歸類為境外移入，不用追尋感染源頭也太誇張；此外，如果真的是境內那很嚴重，表示台南、高雄有不少病毒潛在。」

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無獨有偶，另一名東華男大生也發文吐槽，「難怪綠營縣市都沒有確診！還以為是防疫有成，原來是推給境外移入啊！5月入境，8月確診，這跟我說是境外移入。」

▲台南市長黃偉哲指出，境外移入個案15999，8月10日及11日曾於台南市活動，因近日預計返回印度，8月17日自行至醫院採檢後確診，台南已完成疫調清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）

對此，網友們也傻眼表示，「太過分了吧」、「甩鍋卸責花招百百種，也不是第一次了」、「CT33應該一段時間了，沒傳開又是一個神話」、「真的扯」、「果然愛玩黑箱，只會推給雙北」、「都已經過三個月，還可以編入境外移入，我也笑了」。

該案為40多歲女性，5月17日由印度入境，隔日進行採檢，PCR檢驗結果為陰性，而後30日居家檢疫期滿，採檢仍為陰性。一直到最近，由於她準備返回印度，8月17日自行至醫院採檢後確診，而後也追出她在台南市、屏東縣的活動足跡。

▲▼屏東太平洋百貨。（圖／翻攝自Google Map）

▲該案曾到屏東太平洋百貨。（圖／翻攝自Google Maps）

該案於8月10、11日，曾自行騎車到台南多間超商、市立棒球場、及文具店等，接著12、15-17日在屏東也有許多足跡，像是屏東火車站、潮州火車站、太平洋百貨公司B1、屏東轉運站商場-優尼聖運動用品店、燦坤3C-屏東自由店、潮州鎮好好鍋等處。

對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，該案Ct值是33，在台期間都沒有症狀，後續還會幫她檢驗抗體；但從過去經驗來看，若是因出境需求被驗到，即使是3個月、4個月、5個月內，都仍有可能是入境沒有驗出，但後續在陰陰陽陽階段。

羅一鈞也強調，當初該案在入境時，是有咳嗽的症狀的，只是在入境與檢疫期滿檢驗都是陰性，所以有可能在印度即已經染疫，後來又痊癒，「我們還會再看後續抗體檢驗的情形。」

▼案15999在屏東縣的足跡。（圖／屏東縣政府提供）

▲屏東縣政府公佈足跡、清消 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

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