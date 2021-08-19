　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

為10萬元「封口肢解好友」棄屍愛河　狠男二審判無期

▲愛河打撈起分屍，震驚社會各界，檢察官下令相驗 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲羅姓兇嫌兇殘地將死者肢解放入行李袋丟進愛河，企圖煙滅所有證據。（圖／ETtoday資料照）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄去年6月發生一起愛河分屍案，80歲的王姓男子慘遭羅姓友人掐死、肢解屍體裝入兩個黑色行李袋，再扔進愛河企圖煙滅證據，被清潔隊員發現撈起，整起命案才曝光，高雄地院一審依殺人、遺棄屍體罪判處羅嫌無期徒刑，高雄高分院駁回上訴，維持原判。

羅姓男子去年6月前往王姓男子住處，沒料到雙方因10萬元債務起爭執，羅拿出預藏的膠帶封住他的口鼻後，將他手腳捆綁，還捏住死者的鼻子好幾分鐘，導致他缺氧窒息死亡，沒想到羅男後續竟返回家拿菜刀、行李袋，將屍體肢解後裝入行李袋內，並將屍體載到愛河丟棄，企圖煙滅所有證據。

兇手原本以為將屍體丟入愛河後，自己就能脫身，孰料兩只黑色的行李袋被清潔隊員撈起，打開一看竟然看到一雙人腿還有啞鈴，警方獲報之後，調閱沿線監視器快速破案。

高雄地院一審依犯殺人罪，處無期徒刑，褫奪公權終身；犯遺棄屍體罪，處有期徒刑4年，應執行無期徒刑；高雄高分院19日上午二審判決，駁回上訴，維持第一審判決。

時間對我們來說完全沒用！

【更多新聞】

愛情長跑7年砸重金辦婚宴　新娘拒登記原因曝！他心碎求償200萬

未婚產子誆嘔吐物包一包！爸媽把孫當垃圾丟　一家3口下場出爐

網紅「超艾夾」高雄舞廳前遭刺2刀　與4嫌和解撤告

►小資最愛！超好用青春露才330元

ET快訊
高端如果滯銷怎麼辦？　PTT意見一致「這1族群」瑟瑟發抖
快訊／台電400人快篩出爐！再揪1員工陽性
好市多碎洋蔥「新包裝」曝光！　打包大媽崩潰了
快訊／大谷翔平太強！先發投8局飆8K　第40轟奪7連勝
阿富汗總統逃亡「女兒爽住紐約豪宅」　現況影片對比超諷刺
陳水扁又住院了！　躺病床變「電線象人」
大谷翔平40轟來了！　天使3比1領先老虎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

機車族小心！越過慢車道「邊線」再折回　沒打方向燈罰1200元

過世媽被冠前夫姓變別人祖先　兒怒告同母異父姊偽造文書

為10萬元「封口肢解好友」棄屍愛河　狠男二審判無期

機車鑰匙忘了拔！狡猾賊騎走「拆車牌」　警24小時內神速破案

「讓開將軍」涉共諜20萬元交保　凌晨百萬雙門進口車接駕

毒蟲遇警超心虛！騎車拖行副所長50公尺想逃　自撞分隔島被逮

警局藏「神秘小房間」　搶救崩潰小妹妹！新竹幹探曝：破案很有用

快訊／台南下營連棟民宅起火　現場火舌濃煙猛竄

殺人假釋2年多開小黃　乘客踹他椅慘遭「狠刺頭頸」！運將羈押禁見

公廁遇隔壁黑框哥「求遞衛生紙」　他見「舉武器」轉身跑：怕被追

超聽話！男友交代「煮飯步驟」　女友認真把3杯水＋1杯米分開放

新竹「不咬人鱷魚」逃家逛街2天　眾人組巡守隊沿路翻水溝蓋尋獲

騎士遇2車違規...險變成夾心餅乾　駕駛拿千斤頂作勢捶人：哩公殺X

黃小柔讓6歲兒「在香奈兒包上畫畫」！ 超美成品驚豔網友：以為新款

周揚青交往10多天爽撈5000萬！　百億新歡爆偷吃「斷開再約下一位」

玩水上活動「口罩浸濕服貼口鼻」　落水易嗆到！遊客：一度呼吸困難

日特技車手「翹孤輪」兩段式左轉　為世界紀錄者！因玩車移居台灣

阿富汗人悲慘逃命「肉身擋飛機」 塔利班卻闖遊樂園...爽玩碰碰車

新北媽爆排骨+3菜「巨貴185塊」 自助餐老闆駁斥：這菜色賣75塊

迪麗熱巴超慾「手伸進楊洋衣裡摸肌」　他受不了挑逗「轉身壓制強吻滾床」

機車族小心！越過慢車道「邊線」再折回　沒打方向燈罰1200元

過世媽被冠前夫姓變別人祖先　兒怒告同母異父姊偽造文書

為10萬元「封口肢解好友」棄屍愛河　狠男二審判無期

機車鑰匙忘了拔！狡猾賊騎走「拆車牌」　警24小時內神速破案

「讓開將軍」涉共諜20萬元交保　凌晨百萬雙門進口車接駕

毒蟲遇警超心虛！騎車拖行副所長50公尺想逃　自撞分隔島被逮

警局藏「神秘小房間」　搶救崩潰小妹妹！新竹幹探曝：破案很有用

快訊／台南下營連棟民宅起火　現場火舌濃煙猛竄

殺人假釋2年多開小黃　乘客踹他椅慘遭「狠刺頭頸」！運將羈押禁見

公廁遇隔壁黑框哥「求遞衛生紙」　他見「舉武器」轉身跑：怕被追

史嘉蕾生了！老公IG宣布「我們有了寶貝」喜迎兒子

快訊／開放年輕人預約高端、台電群聚採檢結果　陳時中14:00說明

機車族小心！越過慢車道「邊線」再折回　沒打方向燈罰1200元

10月湯優盃羽球團體賽抽籤出爐　中華男女團是否出賽還在觀望

運動家勝投王遭「爆頭」流血倒地　臉部骨折將開刀

丁怡銘不起訴原因曝　地檢證實皇家傳承牛肉使用含萊劑飼料

血汗小編陳嘉緯每月加班85小時猝死　金山區公所遭監察院糾正

過世媽被冠前夫姓變別人祖先　兒怒告同母異父姊偽造文書

賓士＆Lexus最暢銷休旅車「都要大改款了」！老司機教你怎麼挑

一出爐就被掃光！桃園人氣「毛毛蟲麵包」　酥綿鹹奶油滋味太上癮

阿富汗婦女「黑暗世界」來臨？少女絕望淚訴：我們將慢慢死去

社會熱門新聞

即／1歲男童午睡叫不醒！臉色發白送醫不治

「桃園女神」貼文疑虐嬰　社會局今晚約談她

「讓開將軍」涉共諜　凌晨百萬雙門進口車接駕

沙發、茶水還備點心　警局藏破案小房間　

女老師照胃鏡3天後死亡！家屬捧遺照抗議

即／幼兒園1歲男童午睡不醒　無生命跡象送醫搶救

莒光號輾斃肢解　台中女屍塊散落

北市2高架橋科技執法　4違規月噴367罰單

痛罵吳宗憲「呷洨」　館長判拘68天確定

殺人假釋2年多當運將　他猛刺乘客頭頸羈押禁見

街頭恐怖追殺畫面曝　他愛戳人屁股被拒暴怒

台中夜間女子墜樓　頭顱破裂亡

台南市下營區連棟民宅起火

毒蟲騎車拖行副所長50m　自撞分隔島被逮

更多熱門

相關新聞

金融卡慘遭分屍！苦主拍下「神奇空白照」

金融卡慘遭分屍！苦主拍下「神奇空白照」

許多人不喜歡帶很多現金在身上，因此會把錢存進金融卡中，有需要用到錢時在提款，一名女大生表示，從錢包拿出金融卡時還好好的，沒想到摸了兩三下之後，竟然當場分裂，卡片一分為二，她也拍下金融卡內部的照片，看著內部空蕩蕩的卡片，自嘲「跟我的存款一樣空」，貼文曝光後，不少人都有類似的經驗。

即／高雄愛河「2天驚見3浮屍」！　民眾見漂浮婦人嚇壞報警

即／高雄愛河「2天驚見3浮屍」！　民眾見漂浮婦人嚇壞報警

即／愛河浮屍身分曝　家屬悲痛接回家

即／愛河浮屍身分曝　家屬悲痛接回家

即／才隔15hrs愛河又見浮屍

即／才隔15hrs愛河又見浮屍

愛河深夜驚見女浮屍！行動不便離奇溺水

愛河深夜驚見女浮屍！行動不便離奇溺水

關鍵字：

愛河分屍行李袋

讀者迴響

熱門新聞

容易被忽略的5個iPhone手機功能

前5月信用卡盜刷5.5億！　 逾9成來自Apple、Google、Amazon

北捷確診足跡曝　4線33站全淪陷

女網紅拍片慘遭性騷！　400淫狼「集體同樂」

iPhone 13六大亮點一次看！　三種尺寸、四款機型

水彈警報來了！鋒面甩雨變天全台大雨

阿富汗劇變　川普：台恐發生壞事

快訊／定延真的生病了！全面暫停活動

好市多神物殞落！2千苦主退坑：漲價又偷工減料

威力彩買氣旺　他分析爆「台灣彩券陰謀論」！曝中獎時間點

「戰艦級雪乳」被疑整的　女偶像曬X光片自證清白

超商弟弟救了他的2000元！　「詐騙包裹2特點」曝光

戶頭窮到剩104元！鄭欣宜再等1年領2.3億遺產

養女兒7年驚覺是兒子！醫生一看嚇呆

周杰倫無預警「現身」大陸晚會！連飆2首歌

更多

最夯影音

更多
超聽話！男友交代「煮飯步驟」　女友認真把3杯水＋1杯米分開放

超聽話！男友交代「煮飯步驟」　女友認真把3杯水＋1杯米分開放
新竹「不咬人鱷魚」逃家逛街2天　眾人組巡守隊沿路翻水溝蓋尋獲

新竹「不咬人鱷魚」逃家逛街2天　眾人組巡守隊沿路翻水溝蓋尋獲

騎士遇2車違規...險變成夾心餅乾　駕駛拿千斤頂作勢捶人：哩公殺X

騎士遇2車違規...險變成夾心餅乾　駕駛拿千斤頂作勢捶人：哩公殺X

黃小柔讓6歲兒「在香奈兒包上畫畫」！ 超美成品驚豔網友：以為新款

黃小柔讓6歲兒「在香奈兒包上畫畫」！ 超美成品驚豔網友：以為新款

周揚青交往10多天爽撈5000萬！　百億新歡爆偷吃「斷開再約下一位」

周揚青交往10多天爽撈5000萬！　百億新歡爆偷吃「斷開再約下一位」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面