為10萬元「封口肢解好友」棄屍愛河　狠男二審判無期

▲羅姓兇嫌兇殘地將死者肢解放入行李袋丟進愛河，企圖煙滅所有證據。（圖／ETtoday資料照）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄去年6月發生一起愛河分屍案，80歲的王姓男子慘遭羅姓友人掐死、肢解屍體裝入兩個黑色行李袋，再扔進愛河企圖煙滅證據，被清潔隊員發現撈起，整起命案才曝光，高雄地院一審依殺人、遺棄屍體罪判處羅嫌無期徒刑，高雄高分院駁回上訴，維持原判。

羅姓男子去年6月前往王姓男子住處，沒料到雙方因10萬元債務起爭執，羅拿出預藏的膠帶封住他的口鼻後，將他手腳捆綁，還捏住死者的鼻子好幾分鐘，導致他缺氧窒息死亡，沒想到羅男後續竟返回家拿菜刀、行李袋，將屍體肢解後裝入行李袋內，並將屍體載到愛河丟棄，企圖煙滅所有證據。

兇手原本以為將屍體丟入愛河後，自己就能脫身，孰料兩只黑色的行李袋被清潔隊員撈起，打開一看竟然看到一雙人腿還有啞鈴，警方獲報之後，調閱沿線監視器快速破案。

高雄地院一審依犯殺人罪，處無期徒刑，褫奪公權終身；犯遺棄屍體罪，處有期徒刑4年，應執行無期徒刑；高雄高分院19日上午二審判決，駁回上訴，維持第一審判決。

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