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北市桌遊店即起復業「不開放入場遊戲」　違者最高罰1.5萬元

▲▼台北一家桌遊店爆發廁所偷拍案，老闆被逮到還鬼扯是怕東西被偷。（圖／記者陳豐德攝）

▲北市桌遊店自18日起恢復營業，但僅限一般零售交易，不開放入場遊戲。（資料圖／記者陳豐德攝）

記者袁茵／台北報導

為防制新冠肺炎疫情擴散，台北市政府5月17日公告，桌遊店自當天下午4時起暫停營業；事隔近3個月，指揮中心於8月9日宣布，疫情警戒降為二級，可開放桌遊場所一般零售商業行為。對此，台北市政府商業處19日宣布，台北市桌遊店恢復營業，但限一般零售交易，不開放入場遊戲。

台北市商業處19日指出，指揮中心8月9日公告，8月10日至8月23日維持疫情警戒二級，並發布遵守通案性原則，分別為「除飲食外，外出全程配戴口罩」、「實聯制並保持社交安全距離」、「營業場所及公共場域人流控管或總量管制」、「餐飲內用原則依照衛福部規定處理」等，以及各行業別管制作為，其中包括開放桌遊場所一般零售商業行為。

北市商業處提及，8月18日公告台北市桌遊店恢復營業，限制一般零售交易，不開放入場遊戲，並溯及8月10日起生效；為保障全體市民健康，避免營業場所成為防疫破口，桌遊店業者營運期間，仍須落實「台北市桌遊店防疫營運指引」。

北市商業處指出，若未落實人流控管、總量管制，將依照《傳染病防治法》第67條第1項第2款規定，處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰；若開放入場遊戲或未執行實聯制、體溫量測、手部消毒、環境清消等，將依照《傳染病防治法》第70條第1項第3款規定，處新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

至於附設餐飲部份，北市商業處表示，若違反北市8月16日公布的「台北市餐飲業防疫管理措施」，依《傳染病防治法》第70條第1項第3款規定，處新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰，必要時得限期令其改善，屆期未改善者，按次處罰。

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