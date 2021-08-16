大雨後出太陽蔬菜腐爛更嚴重　產區拼復耕菜價回穩再等等

▲菜園受豪雨重創，農民整田後趁近日天氣好轉進行復耕作業，復耕蔬菜大約10天就可採收，西螺果菜市場預估未來漲幅有限。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

受到8月初西南氣流豪雨影響，造成中南部蔬菜產地多數蔬菜水傷，近日陽光露臉，蔬菜發黃、枯萎或腐爛情形嚴重加重，雲林縣西螺果菜市場平均價每公斤達52.4元，西螺果菜市場經理姜福壽指出，超過50元算天價了，再貴消費者也買不下去，天氣好轉，復耕蔬菜大約10天就可採收，預估未來漲幅有限。

西螺果菜市場經理姜福壽指出，先前連日豪雨造成中南部蔬菜產區受損嚴重，短期葉菜類、花果類及根莖類都受災，每天供貨量少了3、400公噸，從上週至今每日交易量只剩500至550公噸。姜福壽表示，菜價幾乎全都上漲，尤其是短期葉菜類漲更多，上週六小白菜每公斤115元、莧菜150元、空心菜133元、油菜90元。

姜福壽直言，產地價即如此之高，可想而知零售端「一把小白菜可以買一個便當了」，天氣漸漸好轉，產菜區復耕約10多天就收成，目前已是頂高價，預估未來漲幅有限。

▲受月初連日豪雨造成中南部蔬菜產區受損嚴重，短期葉菜類、花果類及根莖類都受災，每天供貨量少了3、400公噸，零售市場菜架上幾乎沒蔬菜類。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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