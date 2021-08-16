雲林全中運集章抽獎　張麗善參與直播抽出10支i phone

▲張麗善現場撥打一名抽中的幼稚園學生聯繫電話，由學生母親接起，縣長張麗善親自道賀恭喜抽得大獎，電話另一頭的家長也開心致謝。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣暌違34年再度舉辦全國中等學校運動會，4月22日閉幕後全中運系列活動中「童樂蓋有趣摸彩活動」，因疫情影響導致抽獎時程延後。今(16)日在縣府親民空間以直播方式由雲林縣長張麗善率先抽出10支i phone手機，並向得獎學生家長致電道喜，得獎名單公告後，由各校安排中獎的學生領獎。

全中運系列活動「童樂蓋有趣集章摸彩活動」是以兒童節結合全中運賽事，鼓勵學生於賽事期間至各競賽會場觀賽並集章，為參賽選手加油，展現雲林孩子的熱情與活力。據統計，有近8000位學生參觀了4項以上賽事符合抽獎標準，其中5998人完成8格以上蓋戳章有機會獲得叁獎以上大獎，其中有837人，全數完成縣內15個競賽場館賽事觀賞，獲得集章完蓋證明獎狀。

▲全中運系列活動「童樂蓋有趣集章摸彩活動」是以兒童節結合全中運賽事，鼓勵學生於賽事期間至各競賽會場觀賽並集章，為參賽選手加油，展現雲林孩子的熱情與活力。（圖／記者蔡佩旻攝）

教育處表示，壹獎到拾獎共計有270份，普獎有3600份，包含iPhone 12 Pro 5台、iPhone SE 5台、在全世界熱銷的Sony PS5和Switch遊戲機各10台、華碩筆記型電腦15台、智慧運動手環20只等優質獎品，以獎勵學生到各運動會場熱情地為選手們加油。

今日上午雲林縣長張麗善親自參與線上直播抽獎活動，在律師見證下抽出特獎與頭獎共10位，得到iPhone 智慧型手機的幸運學生從幼稚園到高中都有，張麗善現場撥打一名抽中的幼稚園學生聯繫電話，由學生母親接起，縣長張麗善親自道賀恭喜抽得大獎，電話另一頭的家長也開心致謝。

▲今(16)日在縣府親民空間以直播方式由雲林縣長張麗善率先抽出10支i phone手機。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

教育處邱處長也表示，感謝縣府團隊、所有全中運工作人員，及民眾熱烈的參與，讓這次全中運在雲林能廣受好評並完美落幕，普獎獎品數量達數千份，後續抽獎活動移至重光國小全程錄影辦理，得獎名單統一公告於縣政府教育處網站及全中運粉絲專頁，並由各校安排中獎的學生領獎，希望幸運拿到獎品的小朋友們，能將獎品融入學習當中，提升學習效率。

▲壹獎到拾獎共計有270份，普獎有3600份，包含iPhone 12 Pro 5台、iPhone SE 5台、PS5和Switch遊戲機各10台、華碩筆記型電腦15台、智慧運動手環20只等優質獎品。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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