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打造最大公民電廠　張麗善堅守「三不三要」原則發展漁電共生

▲今日雲林縣長、建設處長前往台西鄉，與漁電共生的魚塭養殖鄉親及能源業者，共同宣誓致力推動雲林地方產業與綠能結合，創造綠能亮點。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台西水產試驗所已具示範成效，期望將台西鄉打造為全台最大的「公民電廠」，並且兼顧地方特色與產業，讓台西鄉產業再升值。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中央政策推動綠能產業，雲林縣府致力配合產業、綠能、生態，三贏措施，將雲林縣推向綠色供應鏈的綠能城市。今(13)日雲林縣長張麗善、建設處長前往台西鄉，與漁電共生的魚塭養殖鄉親及能源業者，共同宣誓致力推動雲林地方產業與綠能結合，帶給雲林國際觀、在地產業興盛、地盡其利等優勢，創造綠能亮點。

台西工業區編定十幾年而遲未開發，今配合中央能源政策來調整開發申請做為漁電共生。建設處長李俊興表示，經濟部已在六個縣市規劃先行區，台西鄉目前的先行區在北側，縣府向中央申請台西工業區開放，加速未來台西鄉漁電共生的發展。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣擁有日照及風力的資源，並符合地層下陷、易淹水及不利耕作等條件下，縣府會堅守著「三不三要」原則發展，三不就是「不影響農漁業權益及發展」、「不妨礙環境景觀及觀光產業發展」、「不違反國土計畫目標及有秩序發展」；三要則是雲林縣「要產業發展及地盡其利」、「要充分就業及繁榮地方」、「要尊重民意及保護縣民」，更堅持一地兩用、地盡其利方式，推動雲林的整體再生能源政策。

▲今日雲林縣長、建設處長前往台西鄉，與漁電共生的魚塭養殖鄉親及能源業者，共同宣誓致力推動雲林地方產業與綠能結合，創造綠能亮點。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今日雲林縣長、建設處長前往台西鄉，與漁電共生的魚塭養殖鄉親及能源業者，共同宣誓致力推動雲林地方產業與綠能結合，創造綠能亮點。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善指出，今年的重點在響應我國能源轉型政策暨推動漁電共生專區的劃設推動，台西水產試驗所已具示範成效，藉由本案場的實例拋磚引玉，希望讓更多的養殖業者及能源業者投入雲林縣的綠能產業，在台西產業園區1130多公頃內。期望將台西鄉打造為全台最大的「公民電廠」，並且兼顧地方特色與產業，讓台西鄉產業再升值。

只要符合相關規定，「合計使用面積5公頃以上」、「太陽能光電遮蔽率4成以下及養殖產能7成以上」，縣府就會完全支持，同時縣府今年也爭取到經濟部工業局2300餘萬建設經費，提升公共基礎設施，推動漁電產業讓能源轉型政策能夠在雲林深耕，永續經營且帶動地方發展，也達到創造就業機會，留住青年的目標。

建設處長李進興提到，雲林縣政府大力促進地方產業與綠能的媒合，縣長更邀請在地企業加入綠電認購的行列，除可完善企業社會責任的推行，還可邁向國際綠色價值鏈的一環。讓更多國內企業，可以購買綠電達到ER100的會員標準，成為國內企業外銷國際的重要指標，建構邁向國際綠能指標的城市，並創造雲林縣地方共贏的局面。

▲今日雲林縣長、建設處長前往台西鄉，與漁電共生的魚塭養殖鄉親及能源業者，共同宣誓致力推動雲林地方產業與綠能結合，創造綠能亮點。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長張麗善表示，雲林縣擁有日照及風力的資源，並符合地層下陷、易淹水及不利耕作等條件下，縣府會堅守著「三不三要」原則發展。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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