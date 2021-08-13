整座山毀容！樹林被濫墾爆土石流　土地段名驚見「狗咬」2字

▲年初遭舉發濫墾的咬狗段山坡地因日前豪大雨遭沖刷，立委蘇治芬獲村民檢舉會同水保局、林務局會勘，發現該坡地土石大量流失已嚴重影響道路和溪流安全，將依水保法送辦。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市咬狗段山坡地今年元月遭檢舉以「農業經營」名義違法濫墾，經林務局鑑界確認該地涉竊占國土，地檢署已偵辦中。該地因日前豪大雨遭沖刷，立委蘇治芬獲村民檢舉，會同水保局、林務局會勘，發現坡地土石大量流失已嚴重影響道路和溪流安全，將依水保法送辦。雲林縣府表示，該地已裁罰共18萬元。

斗六市咬狗段山坡地遭人侵占大面積開挖，面積約有5個足球場，其中涉及竊占國土已被送辦，立委蘇治芬再接獲檢舉，經豪雨沖刷發生土石流指該山坡地未做好水保引發土石流，今天會同水保局和林務局再度上山查勘。一行人抵現場發現該地與半年前差異慎大，大量土石流入溪澗，坡地土崩樹倒滿目瘡痍，已威脅山區水流安全，尤其坡道坍塌達兩公尺以上，岌岌可危。

▲立委蘇治芬怒斥，「整座山被毀容了」，並表示，張姓地主以農業經營名目開發，未依法設置水保設施，迄今也不見農事景象，反倒造成土石流危害山林。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣議員邱世文和積極推動八色鳥保護的前立委尹伶瑛同聲指出，前幾天大雨土石流淹沒整條道路，有關單位緊急派機具上山才把山路搶通，幸免土石持續崩塌，該區是八色鳥重要棲地，期能善加維護山林生態安全。

立委蘇治芬怒斥，「整座山被毀容了」，並表示，張姓地主以農業經營名目開發，未依法設置水保設施，迄今也不見農事景象，反倒造成土石流危害山林，不可坐視。水保局人員表示，山坡大量土石崩落失去原貌，顯已造成危害，將函請雲林縣府依水保法處置。

▲立委蘇治芬怒斥，「整座山被毀容了」，並表示，張姓地主以農業經營名目開發，未依法設置水保設施，迄今也不見農事景象，反倒造成土石流危害山林。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府水利副處長吳文能說明，該案當事人未依核定計畫施作，經2次裁罰累計共18萬元，為避免雨季土石流，今年5月間也會同台灣水土保持技師公會會勘，當場要求地主今年6月底前限期改善並興設相關水保設施，確保坡地安全。7月底覆查沉砂池、箱涵均已完成清淤，將來會持續監督並滾動檢討，有違失將依規定裁處。

▲雲林縣政府水利副處長吳文能說明，該案當事人未依核定計畫施作，經2次裁罰累計共18萬元。7月底覆查沉砂池、箱涵均已完成清淤，將來會持續監督並滾動檢討，有違失將依規定裁處。（圖／記者蔡佩旻攝）



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