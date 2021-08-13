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高職畢業求職卡關　斗六正妹就服員助圓夢

▲輔導員王亭渝鼓勵小皓勇於爭取正新橡膠公司面試機會，行前輔導員再三提醒面試技巧，終於順利就業，也因為有「青年就業獎勵計畫」最高3萬元，為他出社會後多存一筆積蓄。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲輔導員王亭渝鼓勵小皓勇於爭取正新橡膠公司面試機會，行前輔導員再三提醒面試技巧，終於順利就業，也因為有「青年就業獎勵計畫」最高3萬元，為他出社會後多存一筆積蓄。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

疫情衝擊下，勞動部為鼓勵應屆畢業青年在就業市場找尋工作，日前除延續「110年青年就業獎勵計畫」補助，更放寬2020年6月15日(含)後退役，在計畫規定的期間內就業連續受僱於同一雇主滿90日，就能符合申請資格。另斗六就業中心推出「安穩僱用2.0計畫」職缺大公開線上活動，雇主、勞工均可獲獎助及津貼。

家住莿桐鄉的高職生小皓，去年畢業後渴望盡快找到工作來協助負擔家中房貸，目標設定日班作業員，但因面試技巧不足，導致原本鎖定的某知名製造業落空，於是求助莿桐就業服務台輔導員王亭渝，輔導員先向他瞭解工作需求，介紹雲林特定製程產業。

輔導員王亭渝因在爭取「青年就業獎勵計畫」9月30日前上工期限下，鼓勵小皓勇於爭取正新橡膠公司面試機會，行前輔導員再三提醒面試技巧，終於順利就業，也因為有「青年就業獎勵計畫」最高3萬元，為他出社會後多存一筆積蓄。

斗六就業中心主任廖家偉表示，因為疫情衝擊，應屆畢業生要找工作恐怕更加困難，今年延續「110年度青年就業獎勵計畫」，只要符合「於109年9月1日至110年9月30日期間者畢業」、「持教育部、就讀之國內學校認定為109學年度應屆畢業相關證明文件」或「於108年9月1日至109年8月31日期間畢業，畢業後依兵役法規徵集服義務役，並於109年6月15日(含)後退役」三種身分之一者，於計畫規定的期間內就業，連續受僱於同一雇主滿90日，一次發給2萬元，持續受僱於同一雇主滿180日，再加發1萬元。

廖家偉說，「安穩僱用2.0計畫」待業民眾在9月30日前，經推介參加此計畫的公司而僱用者，雇主將可獲得最高3萬元僱用獎助，勞工則可以獲得最高2萬就業獎勵津貼。

此外，勞動部更以衝就業、練專長、興僱用3大策略目標，祭出「特定行業就業獎勵津貼」、「產業新尖兵計畫」、「青年職前訓練與學習獎勵金」、「青年就業旗艦計畫」、「青年跨域就業促進補助」、「安穩僱用2.0計畫」等因應措施。民眾有疑問可洽05-5325105或台灣就業通免付費客服專線0800-777-888。

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