台東x台北第一波！北市民5倍券到台東消費　柯文哲：全力推動

▲台東縣長饒慶鈴與各界代表與台北市長柯文哲及市政府團隊，進行面對面交流。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣政府與台北市政府共同啟動「城市加乘計畫」，14日柯文哲率團隊參與2021熱氣球嘉年華活動，饒慶鈴縣長特別安排包括吳秀華議長、張國洲市長等地方各界代表與柯市長進行面對面交流，饒慶鈴希望北市民能將即將發送的五倍券拿到台東消費，另外台東各界建議等，皆獲柯文哲允諾全力推動。





饒慶鈴8月3日上午受邀出席台北市政府在松山文創園區辦理熊讚熱氣球造型亮相記者會，並與柯文哲共同簽署合作備忘錄，未來兩縣市將在農產、觀光、文化與科技等不同面向相互交流，共享資源打造雙贏局面。

▲柯文哲搭乘城市加乘計畫合作大使的熊讚熱氣球，完成自由飛初體驗。



14日清晨柯文哲特別率團隊參加在鹿野高台舉辦的熱氣球嘉年華開幕自由飛活動，並搭乘加入熱氣球團隊、擔任「台東x台北」城市加乘計畫合作大使的熊讚熱氣球進行首次自由飛，柯文哲也完成自由飛初體驗。活動結束後，隨即由饒慶鈴安排在縣長公館與包括吳秀華議長、張國洲市長、縣農會理事長楊招信、地區農會總幹事李建通、觀光協會理事長潘貴蘭、旅館公會理事長李數奼、總工會理事長蔡富發、旅館業者陳德勝、副縣長王志輝等地方各界人士代表，與北市府團隊蔡炳坤副市長、市長室謝明珠主任、市長室林有志顧問等人，進行面對面交流。





饒慶鈴感謝台北捷運近年來推動多項公益活動，邀請偏鄉孩子到台北參訪，並購買台東農產品，希望透過這個「城市加乘計畫」，台東與台北可以達到農產、觀光、文化與科技等資源共享、跨域加值的效果，更歡迎台北市民的五倍券到台東消費。

▲饒慶鈴希望北市民能將即將發送的五倍券拿到台東消費，另外台東各界建議，皆獲柯文哲允諾全力推動。

與會人士則建議台北市政府能夠規劃有「台東月」活動，讓台東觀光旅遊飯店業者及各農會能夠將台東之美、優質農產品做行銷，並歡迎台北市民到台東觀光旅遊住宿。

縣農會楊理事長、地區農會李總幹事則指出，原本與台北市有平台，但今年因疫情關係停頓，目前疫情趨緩希望能夠恢復，也請台北市政府同仁及鄉親多選購台東優質農特產品；台東市長張國洲建議台北市府內設一聯繫窗口或平台，提供台東縣府或台東鄉親急難救助等事宜；總工會蔡理事長則建議雙方勞工產業工會團體多交流。



柯文哲回應台北市政府願提供各種平台及資源與台東合作，像北捷各站內、車體有許多的公益廣告，可以提供台東縣政府或地方團體使用，縣府可透過系統申請，善用台北資源。

►偷偷分享少女秘密！

