情人節當天「小黃瓜每斤飆破130元」傻了！網笑歪：姐夫太夯啦

▲近日小黃瓜價格飆漲。（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

昨（14）日是一年一度的七夕情人節，有網友卻發現，在這個屬於小情侶的日子裡，小黃瓜居然大漲價，忍不住驚呼「小黃瓜一斤135是怎樣？」貼文讓其他網友都笑噴，「情人節，姐夫漲價正常」、「襪賽～姐夫身價漲了」、「姐夫！！算節慶漲價」、「因為需求量大增」、「苦瓜有漲嗎？」

一位男網友14日在臉書《爆廢公社公開版》貼文，「情人節捏……小黃瓜一斤135是怎樣……」並附上一張手拿一根小黃瓜的照片。貼文一出，不少網友秒懂並邪惡地笑，「情人節，黃瓜跟素雞漲價不是常態嗎」、「茄子一斤280，是X小」、「賺一波情人節沒情人的錢潮，你懂嗎～」、「本來想說假日可以自己做菜，結果看一下價格……還是外帶便當好了。」

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▲小黃瓜一斤135元，讓原PO超傻眼。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

不過，就有人認真解答這個現象，其實都是苦了菜農，「幾天前就這個價錢了，沒有怎樣」、「就上禮拜與災都爛光了，以前我這邊一天出3台聯結車，現在沒菜出1台而已」、「水災，農業損失慘重，蔬果泡爛了，版主的小黃瓜完好，物以稀為貴。」

據「TW FOOD當季好蔬果」統整每日趨勢圖顯示，今年8月14日的成交量為36.9噸，平均價是每公斤115.98元；但看看去年的8月14日，當時成交量為111.2噸，平均價是每公斤34.44元，數字幾乎可以說是顛倒過來。另外，平時小黃瓜售價大約為每斤50元，現在翻倍漲，讓菜農也很無奈。