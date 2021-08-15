▲有機農業創新行銷合作夥伴，新北農業局廣邀凝聚友善農友。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局透過亞洲有機行銷智能中心（CEIOMA），連結全球最大有機農業非營利組織「國際有機農業聯盟」的亞洲分會（IFOAM-Organics Asia）的國際資源，推動有機農業發展，自即日起至8月27日止廣邀有機友善農友報名成為創新行銷合作夥伴。

農業局長李玟表示，新北市擁有403萬人口，是有機產品極具行銷潛力的城市，因此新北市農業局透過行銷陪伴計畫，希望拉近生產者與消費者之間的距離並建立信任，透過影片拍攝計畫呈現農友的栽培管理的理念，同時依據雙方供應與需求的條件媒合契作關係穩定有機農業生產；此外，面對氣候變遷，更協助農友建置智慧農業精準分析環境因子減少災損、避免過度施肥用藥的同時兼顧產量與品質。

▲新北市擁有403萬人口，是有機產品極具行銷潛力的城市。

李玟說，此行銷陪伴計畫分為「參與拍攝農民行銷影片」、「建置智慧農業系統」、「成為友善契作大聯盟的合作農友」，希望廣徵「有機」、「友善環境耕作」、「有機轉型期」農產品的生產者的合作意願，包括農民、產銷班或農民團體都是徵求的對象，歡迎分享目前的產銷現況、瓶頸、需求、理念與特色等寶貴的資訊，與新北農業局共同精進。

填寫報名表時，請分享友善／有機農業參與簡史，以及用來宣傳自己或是友善/有機事業的媒體，也別忘了提供友善耕作審認證書，或有機轉型、有機證書，增加一份信賴與保障。新北市農業局將組成審查小組評估決定2021年行銷陪伴計畫的參與農友名單，未來也將持續接洽農友，推動有機農業主流化，結合創新思維，並發揮有機農業與友善環境耕作的環境保育、農民賦權的優點，深化與消費者和生產間的合作信任。

新北市農業局是亞洲地方政府有機農業促進會（ALGOA）的會員，從中推動國際有機行銷經驗交流，更預計在今年底與日、韓、菲等國地方政府會員，於新北市共同舉辦實體結合線上的國際論壇，彼此分享推動校園有機團膳的成功經驗，歡迎追蹤臉書專頁「新北市農業局-稼日蒔光」留意相關資訊，屆時報名參與。

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