　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／新北夾娃娃機店17日復業　規範出爐「這項違規最高罰30萬」

▲娃娃機店。（資料照／新北市政府提供）

▲新北某夾娃娃機店。（資料照／新北市政府提供）

記者蘇晏男／新北報導

中央流行疫情指揮中心昨審核通過娃娃機復業相關指引，新北市據以公布，自8月14日起接受夾娃娃機店業者申請復業，希望在確保防疫管理為前提，協助業者營業，並自17日（下週二）經審核通過，恢復營業。

新北市長經發局長何怡明表示，新北市將依照中央最新公布的指引來開放夾娃娃機業者營業，為落實定期清消、人流管制及手部消毒等防疫措施，並且需設置監視器與廣播系統，所以新北市將採申請制，請業者建置設備符合，以書面說明落實防疫指引的執行方式送經發局審核，經核准後即可復業。

何怡明補充，特別提醒業者在非營業時間需以明顯之方式阻隔出入口來關閉營業場所，避免消費者誤入爭議；採專人管理者，管理人員如暫時離開也需將營業場所關閉；採無人管理者需於營業場所設置監視器及廣播系統，且留有管理人聯絡資訊，並需在市府人員通知後30分鐘內到場，並配合現場改善防疫管制作為。另外，無論是否專人管理，均需遵守營業時間限制、容留人數管制以及戴口罩、手部消毒及環境定期清消等共通性防疫措施。

新北市政府經濟發展局補充，業者可在新北市政府經濟發展局官網下載相關表單，僅需填寫現場聯絡人以及相關防疫措施之落實方式等相關資料寄至新北市板橋區中山路一段161號3樓經濟發展局商業發展科收，經發局會將核准復業名冊公布於官網。

經發局並呼籲，開放營業後會加強稽查，違反防疫措施將處3千元以上1萬5千元以下罰鍰；未經核准即營業或違反營業時間限制，將處6萬元以上30萬元以下罰鍰，提醒業者務必配合措施，共同落實防疫管制。

►掃地機器人6000元有找！再也不被家事困住

ET快訊
快訊／詹雅雯驚傳送急診！　于美人求幫忙集氣
快訊／台北公開賽確定取消　想看小戴、麟洋再等等
快訊／大雨夜襲！下周猛炸雷雨　「準颱風」誕生往台灣靠近
野馬男被起底身分曝光！家族在桃園設廠　曾幫館長設計LOGO
快訊／疑機尾摩擦跑道！長榮飛抵關島　機長「重飛一次」降落
5倍券急轉彎免費領！「預算增200億」錢從哪來？行政院回應了
前輩氣吼「我就要摸」啪啪戲來真的！女星喊卡「床單一攤血」
蚊蟲太多「外婆狂噴殺蟲劑」　害孫女「全身長水泡」潰爛流膿
唱歌走錯包廂　還吃水餃！她逃跑「被問1句話」尷尬了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文替2024巴黎奧運霹靂舞暖身　文總街舞競賽直播看這裡！

5倍券急轉彎免費領！「預算增200億」錢從哪來？行政院回應了

快訊／新北夾娃娃機店17日復業　規範出爐「這項違規最高罰30萬」

五倍券大轉彎「蘇貞昌權力意志受挫」　游盈隆揭蔡政府背後盤算

5倍券直接領　張麗善砲轟中央：悖離民意太遠

柯P嗆陳其邁「太出頭」　高市府回酸：市長忙勘災沒空搭熱氣球

與柯P視訊遭出征！王齊麟無奈「我們只是運動員」　藍營議員怒轟1450

抓潛藏感染源！診所轉介病患若確診　黃珊珊：北市有加碼獎金

5倍券政策急轉彎　黃珊珊：中央政策不要一意孤行

北市確診者待「深夜裡的法國手工甜點」10分鐘　12人採檢結果曝光

聯結車要右轉「女騎士加速前進」　下秒被捲入車底！僅受輕微擦傷

熱狗被節目Cue可愛互動..變臉：認真的嗎？　GAI當陳小春面脫口「你朋友不尊重我弟」

夢多點名福原愛：做人不能這樣！　高喊「我愛台灣，台灣是國家」

陳小春組隊飄「山雞魂」：人湊齊再做大　揪謝天華.林曉峰組「古惑仔男團」？XD

他模仿鳳梨鼠薯「beatbox打羽球」　沒認識女神好桑心！網笑：87%像

Google搜男友名字驚覺頭冒綠光 見全家福照秒崩潰：寶寶超像他

車停檳榔攤前被嗆「不買別停這」　3惡煞火大砸店...西施淡定站一旁

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

醉男擋路上被按喇叭竟「惱怒飆罵」　跳上轎車引擎蓋...踹爆擋風玻璃！

行人走斑馬線「差點被大車撞」！　騎士按喇叭提醒...及時救回一命

蔡英文替2024巴黎奧運霹靂舞暖身　文總街舞競賽直播看這裡！

5倍券急轉彎免費領！「預算增200億」錢從哪來？行政院回應了

快訊／新北夾娃娃機店17日復業　規範出爐「這項違規最高罰30萬」

五倍券大轉彎「蘇貞昌權力意志受挫」　游盈隆揭蔡政府背後盤算

5倍券直接領　張麗善砲轟中央：悖離民意太遠

柯P嗆陳其邁「太出頭」　高市府回酸：市長忙勘災沒空搭熱氣球

與柯P視訊遭出征！王齊麟無奈「我們只是運動員」　藍營議員怒轟1450

抓潛藏感染源！診所轉介病患若確診　黃珊珊：北市有加碼獎金

5倍券政策急轉彎　黃珊珊：中央政策不要一意孤行

北市確診者待「深夜裡的法國手工甜點」10分鐘　12人採檢結果曝光

快訊／詹雅雯驚傳送急診！　下午才直播獻唱…于美人：請幫忙集氣

輸卵管攝影完能愛愛嗎？　醫曝「任督二脈」被打通：還有人懷孕

花旗消金潛在買家？　星展銀：符合發展都認真看待

直擊帛琉打疫苗現場！前一晚臨時改場地　免費配台籍醫護當翻譯

遭疑誇大病情…詹雅雯又被酸「整形整到不像自己」！反擊：錯了嗎

快訊／大雨夜襲！下周猛炸雷雨　「準颱風」誕生7天後往台灣靠近

野馬男被起底「是磁磚小開」！家族在桃園設廠　曾幫館長設計LOGO

快訊／(G)I-DLE穗珍退團！　CUBE娛樂宣布：改以5人制活動

蔡英文替2024巴黎奧運霹靂舞暖身　文總街舞競賽直播看這裡！

佐佐木希傳授「洋裝穿搭術」！3技巧讓嬸味退散　穿得又仙又美

政治熱門新聞

快訊／政策轉彎！5倍券可全民免費領取

全台「五倍券加碼」一次看！22縣市進度懶人包

5倍券開放免費領　黃暐瀚：戳破2謊言

快訊／新北2確診者足跡曝　樹林、新莊市場中鏢

900萬人五倍券免付千元「沒有的反彈會很大」　政策緊急大轉彎

確診者待「深夜裡的法國手工甜點」10分鐘　12人採檢結果曝光

我國首起哥倫比亞變異株在台北驗出　北市府祭新政策因應

徐巧芯曝5倍券爽到大財團　小店家都振興不到

快訊 ／北市+1「感染源不明足跡多」　北市匡列65人居家隔離

新北接種AZ增2死　58歲男頭暈、嘔吐10天後亡

五倍券免費領！鄉民笑「還馬英九公道」　回顧民進黨10年前怎麼說

桃機地勤確診應「無關機場」　黃珊珊：有疑似感染源族群

藍營青年營被笑高齡聚會　他PO現場正妹照反擊

陳時中否認3＋11是破口　他諷：民進黨說謊1千遍就是真理

更多熱門

相關新聞

快訊／新北2確診者足跡曝　樹林、新莊市場中鏢

快訊／新北2確診者足跡曝　樹林、新莊市場中鏢

新北市衛生局今（14日）公布確診者最新足跡，案15948在8月10日曾到裕民市場（新莊區富國路）、案15949在8月5、7、10、11日曾赴彭厝太平市場（樹林區太平路）、博愛市場（樹林區博愛路）。

快訊／新北未來10天沒疫苗可打　砲轟陳時中「夢到疫苗」

快訊／新北未來10天沒疫苗可打　砲轟陳時中「夢到疫苗」

快訊／新北+2「家戶感染」　1案通報台北市

快訊／新北+2「家戶感染」　1案通報台北市

LIVE／新北+2「陷入疫苗空窗期」　侯友宜最新說明

LIVE／新北+2「陷入疫苗空窗期」　侯友宜最新說明

雨彈狂炸新北！樂華夜市淹水　中山地下道封閉

雨彈狂炸新北！樂華夜市淹水　中山地下道封閉

關鍵字：

夾娃娃機店新北降級

讀者迴響

熱門新聞

8顆月餅1180被質疑賣太貴　館長霸氣宣布： 一盒退200

快訊／政策轉彎！5倍券可全民免費領取

新冠死神來敲門！一家8口「同天病歿」

《小學堂》小西瓜近況曝光！

童仲彥舊愛「邱主任」懷孕了？　孩子的爹是中部直播天王

八點檔男星陷嚴重憂鬱…錄完影住院

紅衣小孩詭現路中　駕駛嚇壞尖叫

快訊／「野馬車主」栽了　跑車撞到整台報銷

他帳戶被當人頭很火　女反譏：你敢開嗎！

淹水鱷魚衝陽台玩　喊名S型速游

等不到巴黎奧運　女選手家中猝死

女星買1200威力彩「中獎了」！

快訊／蝦皮支付再見了！　金管會宣布廢止執照許可

富豪「省錢10招」曝　不喝星巴克、只刷1張卡

七夕激情連結！「最危險3姿勢」醫警告：趴一聲GG骨折了

更多

最夯影音

更多
聯結車要右轉「女騎士加速前進」　下秒被捲入車底！僅受輕微擦傷

聯結車要右轉「女騎士加速前進」　下秒被捲入車底！僅受輕微擦傷
熱狗被節目Cue可愛互動..變臉：認真的嗎？　GAI當陳小春面脫口「你朋友不尊重我弟」

熱狗被節目Cue可愛互動..變臉：認真的嗎？　GAI當陳小春面脫口「你朋友不尊重我弟」

夢多點名福原愛：做人不能這樣！　高喊「我愛台灣，台灣是國家」

夢多點名福原愛：做人不能這樣！　高喊「我愛台灣，台灣是國家」

陳小春組隊飄「山雞魂」：人湊齊再做大　揪謝天華.林曉峰組「古惑仔男團」？XD

陳小春組隊飄「山雞魂」：人湊齊再做大　揪謝天華.林曉峰組「古惑仔男團」？XD

他模仿鳳梨鼠薯「beatbox打羽球」　沒認識女神好桑心！網笑：87%像

他模仿鳳梨鼠薯「beatbox打羽球」　沒認識女神好桑心！網笑：87%像

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面