快訊／新北夾娃娃機店17日復業　規範出爐「這項違規最高罰30萬」

▲新北某夾娃娃機店。（資料照／新北市政府提供）

記者蘇晏男／新北報導

中央流行疫情指揮中心昨審核通過娃娃機復業相關指引，新北市據以公布，自8月14日起接受夾娃娃機店業者申請復業，希望在確保防疫管理為前提，協助業者營業，並自17日（下週二）經審核通過，恢復營業。



新北市長經發局長何怡明表示，新北市將依照中央最新公布的指引來開放夾娃娃機業者營業，為落實定期清消、人流管制及手部消毒等防疫措施，並且需設置監視器與廣播系統，所以新北市將採申請制，請業者建置設備符合，以書面說明落實防疫指引的執行方式送經發局審核，經核准後即可復業。

何怡明補充，特別提醒業者在非營業時間需以明顯之方式阻隔出入口來關閉營業場所，避免消費者誤入爭議；採專人管理者，管理人員如暫時離開也需將營業場所關閉；採無人管理者需於營業場所設置監視器及廣播系統，且留有管理人聯絡資訊，並需在市府人員通知後30分鐘內到場，並配合現場改善防疫管制作為。另外，無論是否專人管理，均需遵守營業時間限制、容留人數管制以及戴口罩、手部消毒及環境定期清消等共通性防疫措施。



新北市政府經濟發展局補充，業者可在新北市政府經濟發展局官網下載相關表單，僅需填寫現場聯絡人以及相關防疫措施之落實方式等相關資料寄至新北市板橋區中山路一段161號3樓經濟發展局商業發展科收，經發局會將核准復業名冊公布於官網。

經發局並呼籲，開放營業後會加強稽查，違反防疫措施將處3千元以上1萬5千元以下罰鍰；未經核准即營業或違反營業時間限制，將處6萬元以上30萬元以下罰鍰，提醒業者務必配合措施，共同落實防疫管制。