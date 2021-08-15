疫苗不夠打！陳時中點名1縣市「少開接種站」　網狂道歉：對不起大家

記者邱晟軒／綜合報導

台灣疫苗吃緊，目前雙北疫苗庫存數量已用罄。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（15日）卻點名新北市施打效率高，「建議少開一點接種站」。消息曝光後，引發網友看傻直呼，「新北對不起大家」、「之前打太慢怪地方，打太快又怪地方？」

根據指揮中心統計，全台已有900萬人打過第一劑疫苗，整體疫苗涵蓋率達到39%，劑次人口比來到41.84%。第六輪高端疫苗8月16日起預約，接種對象分別為65歲以上長者與20至64歲第九類對象，以及36至64歲民眾，年輕人依然未被納入。

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▲新北市疫苗接種站。（示意圖／記者湯興漢攝）

針對國內疫苗庫存吃緊，雙北疫苗陷空窗期。陳時中今在記者會上坦言，「疫苗施打本來就照著計劃進行，但目前來看新北接種效率很高，一天可打5萬多劑，若發4萬多劑，2天就可以打完、15萬劑，3天也可以消化完畢，建議新北市可以少開一些接種站」，不過陳時中也認為，對於地方政府開設接種站及施打速度，還是讓地方政府自行做適當的安排。

陳時中也呼籲，「這段時間希望年輕人與長者間稍微忍耐一下，疫苗空窗期的壓力大家都有，因此希望能共同承擔，當然接下來如果疫苗進來更多，會繼續往年輕族群開放施打。」

對此，許多網友在批踢踢八卦板上傻眼直呼，「新北對不起大家」、「部長今日金句：你可以少開一點接種站！」、「開太多（接種站）不健康」、「接種站太多也有錯」、「之前打太慢怪地方，打太快又怪地方」、「我太自私了！竟然想打疫苗，對不起」、「講這什麼話？打太快也被嫌？」

▼陳時中建議新北市少開一點接種站，引爆鄉民傻眼。（圖／翻攝批踢踢八卦板）