美韓軍演明正式展開！將採「電腦兵推」縮減規模：避免刺激北韓

▲位於京畿道平澤市的駐韓美軍基地「韓福瑞營」，9日進行美軍直升機預備訓練。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

今年下半季的美韓聯合軍演即將於明（16）日起正式展開，為期9天，考量到全球疫情與韓半島（朝鮮半島）近日情勢的影響，雙方決定大幅縮減參與人員規模、分散訓練場所，僅採取以防禦性格為主的電腦兵推，以求避免過度刺激北韓（朝鮮）。

根據《韓聯社》報導，南韓聯合參謀本部今（15）日針對聯合軍演發表聲明，「韓美同盟考慮到新冠疫情、維持聯合防衛態勢、韓半島無核化與永久和平等外交協助上的諸多條件，2021年下半季軍演將採聯合指揮所訓練，從16日起連續9天實施。」

聲明中表示，「此次訓練以採防禦性格的電腦兵推為主，刪去實兵機動訓練，將會套用新冠防疫規範，達到分散訓練場所，僅派遣必要人力參與軍演。針對歸還戰時指揮權，將以兩國所協商出的條件為基礎，繼續維持相關訓練，因此部份訓練期間將會挪來進行完全作戰能力（FOC，Full Operational Capability）評估。」

►北韓連2天拒接電話！向美韓開嗆「感受最強烈威脅」 南韓吃閉門羹

►北韓拒絕疫苗外援！危機下還想著「大內宣」 他分析：金正恩愛面子

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast