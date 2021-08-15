　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美韓軍演明正式展開！將採「電腦兵推」縮減規模：避免刺激北韓

▲▼位於京畿道平澤市的駐韓美軍基地「韓福瑞營」，9日進行美軍直升機預備訓練。（圖／達志影像）

▲位於京畿道平澤市的駐韓美軍基地「韓福瑞營」，9日進行美軍直升機預備訓練。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

今年下半季的美韓聯合軍演即將於明（16）日起正式展開，為期9天，考量到全球疫情與韓半島（朝鮮半島）近日情勢的影響，雙方決定大幅縮減參與人員規模、分散訓練場所，僅採取以防禦性格為主的電腦兵推，以求避免過度刺激北韓（朝鮮）。

根據《韓聯社》報導，南韓聯合參謀本部今（15）日針對聯合軍演發表聲明，「韓美同盟考慮到新冠疫情、維持聯合防衛態勢、韓半島無核化與永久和平等外交協助上的諸多條件，2021年下半季軍演將採聯合指揮所訓練，從16日起連續9天實施。」

聲明中表示，「此次訓練以採防禦性格的電腦兵推為主，刪去實兵機動訓練，將會套用新冠防疫規範，達到分散訓練場所，僅派遣必要人力參與軍演。針對歸還戰時指揮權，將以兩國所協商出的條件為基礎，繼續維持相關訓練，因此部份訓練期間將會挪來進行完全作戰能力（FOC，Full Operational Capability）評估。」

►北韓連2天拒接電話！向美韓開嗆「感受最強烈威脅」　南韓吃閉門羹
►北韓拒絕疫苗外援！危機下還想著「大內宣」　他分析：金正恩愛面子

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
快訊／塔利班進入阿富汗首都！　當地大學已淪陷
無腿渣夫「拋妻棄女」爽娶女大生　背他12年斷臂正宮淒涼現況曝
快訊／北市+1！40多歲萬華女染疫　感染源待釐清
電鍋煮熱湯！她一開蓋眾人崩潰　「1致命錯誤」超噁心
快訊／永和某大樓爆「社區感染」　1869人篩檢出爐
味全龍火球男「發燒不能先發」　總教練曝近況
高端明起預約823開打！　陳時中卻曝「這2點」無法保證
快訊／新北確診足跡曝　5天內去北市、桃園「這2個市場」
快訊／新北婦陪病後確診　匡列8人居家隔離
Baby「頂素顏突吐心聲」　曝相處底線！黃曉明反應掀議

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／塔利班進入阿富汗首都！　喀布爾大學已被控制

美韓軍演明正式展開！將採「電腦兵推」縮減規模：避免刺激北韓

南韓首支國產疫苗拼上市！臨床面臨「3大難關」：須通過國際認證

塔利班奪「政府直升機」升空盤旋！　直搗阿富汗將軍豪宅拍片狂炫

大馬首相失多數支持！首相府證實：16日覲見最高元首「準備下台」

塔利班逼近喀布爾！短短9天連奪17座城　美開始撤離使館人員

恐怖病毒「伊波拉」再現象牙海岸！1994年來第一宗　致命率達50%

不能期待靠美國！阿富汗淪陷「多麼痛的領悟」　紐時：台灣感受更強

印尼：科興疫苗「效力下降」　最新數據曝光！醫護追加施打莫德納

土耳其黑海洪災增至57死　傳至少329人失蹤

公車夾頭驚險畫面曝！婦圖方便 頭越過隔板刷卡...下秒淒厲慘叫　

野馬男闖紅燈狂飆撞機車僅輕傷　女騎士「空中翻滾3圈」被撞命危

出事了同學！他開心買2杯冰炫風 抬手托盤「秒翻車」網狂敲碗後續

男友小聲提醒她：嘴上全是番茄醬！　周揚青笑了「那是我的唇膏ＸＤ」

男子帳戶被當人頭氣炸！帶槍理論　 女反譏「你敢開嗎」下秒子彈穿右胸

野馬男移送「搖下車窗比中指」！　無悔意遭起底...曾自封優良駕駛

Google搜男友名字驚覺頭冒綠光 見全家福照秒崩潰：寶寶超像他

萌娃躲牆角偷吃餅乾！被爸抓包 她嚇傻...下秒甜笑邀爹一起享用

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

快訊／塔利班進入阿富汗首都！　喀布爾大學已被控制

美韓軍演明正式展開！將採「電腦兵推」縮減規模：避免刺激北韓

南韓首支國產疫苗拼上市！臨床面臨「3大難關」：須通過國際認證

塔利班奪「政府直升機」升空盤旋！　直搗阿富汗將軍豪宅拍片狂炫

大馬首相失多數支持！首相府證實：16日覲見最高元首「準備下台」

塔利班逼近喀布爾！短短9天連奪17座城　美開始撤離使館人員

恐怖病毒「伊波拉」再現象牙海岸！1994年來第一宗　致命率達50%

不能期待靠美國！阿富汗淪陷「多麼痛的領悟」　紐時：台灣感受更強

印尼：科興疫苗「效力下降」　最新數據曝光！醫護追加施打莫德納

土耳其黑海洪災增至57死　傳至少329人失蹤

核酸檢測竟下巴脫臼！醫1招復位「姿勢好害羞」　網笑：我不乾淨

血庫鬧血荒　820房仲公益日熱血開跑！

快訊／塔利班進入阿富汗首都！　喀布爾大學已被控制

擴大解封範圍？　侯友宜：中央不開放新北就不開放

做工行善團接力修繕　市長夫人慰勞志工加油打氣！

快訊／台中婦買菜回家　開門見夫靠椅背「纏繞電線」亡

美韓軍演明正式展開！將採「電腦兵推」縮減規模：避免刺激北韓

揹無腿夫12年卻被綠！渣男爽開百萬名車娶女大生　斷臂正宮淒涼現況曝

古裝劇又抱又打太費體力　任嘉倫自認「吃出心理壓力」

快訊／北市+1例！40多歲萬華女染疫　感染源待釐清

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

國際熱門新聞

他煮飯忘記按電鍋開關　老婆暴怒直接揍斷6顆牙

富豪「省錢10招」曝　不喝星巴克、只刷1張卡

海地強震227死！　全國進入緊急狀態一個月

南韓女排「霸凌姊妹花」被迫海外討生活

伊波拉病毒再現象牙海岸！　致命率達50%

海地房屋整片全倒　7.2強震畫面曝

小笠原火山「海底爆發」影片曝光

塔利班攻來了　離喀布爾剩11公里

新冠死神來敲門！一家8口「同天病歿」

她驚見「男抱5歲女童」強吻狂晃

等不到巴黎奧運　女選手家中猝死

規模7.2地震　海地證實已227人死亡

即／海地7.2強震　發布海嘯警報

美國撤軍阿富汗淪陷　紐時：台灣感受更強

更多熱門

相關新聞

南韓10人各打1瓶輝瑞　專家曝嚴重下場

南韓10人各打1瓶輝瑞　專家曝嚴重下場

南韓新冠疫苗接種發生重大疏失，忠清北道清州市一家醫療機構過量施打疫苗，多達10名接種者各自被注射「一整瓶輝瑞疫苗」，而一瓶輝瑞疫苗原先可供5至6人接種，等於一人施打了5倍～6倍的劑量。對此，醫師指出，劑量那麼大，最要注意的就是副作用會很強烈，尤其是年輕人要當心出現心肌炎、心包膜炎或顏面神經麻痺等問題。

塔利班奪直升機升空　直搗將軍家

塔利班奪直升機升空　直搗將軍家

塔利班逼近喀布爾　美開始撤離使館人員

塔利班逼近喀布爾　美開始撤離使館人員

美國撤軍阿富汗淪陷　紐時：台灣感受更強

美國撤軍阿富汗淪陷　紐時：台灣感受更強

中俄聯合軍演　殲20、蘇30雙亮相

中俄聯合軍演　殲20、蘇30雙亮相

關鍵字：

日韓要聞北美要聞國際軍武美國南韓美韓聯合軍演北韓朝鮮電腦兵推

讀者迴響

熱門新聞

霍尊宣布退出演藝圈！群組被挖黑名單

點名福原愛被傳回日本　夢多「掛台灣國旗」道歉

沒腿也照劈腿！「連體夫妻」渣夫偷吃火辣女粉絲

陸網狂罵「江宏傑無縫接軌」背叛福原愛！真相傻眼

男染疫「搭車就醫採檢2次」！醫爆超扯破口：很怒

出生貧民窟「3000塊賣掉弟弟」！陳小春後悔痛哭

快訊／鳳小岳妻懷孕9月「痛失孩子」

高中生墜橋昏迷！父見書桌上「6字紙條」崩潰

《小學堂》小西瓜近況曝光！

他煮飯忘記按電鍋開關　老婆暴怒直接揍斷6顆牙

憂兒面試沒上　深夜12點LINE人資「有錄取嗎？」結果曝

野馬男撞女害命危　法院裁定准押

前輩氣吼「我就是要摸」啪啪戲來真的

詹雅雯遭于美人爆緊急送醫　經紀人曝她現況

澳洲肉柱「浴室跌倒」　NBA生涯恐告終

更多

最夯影音

更多
公車夾頭驚險畫面曝！婦圖方便 頭越過隔板刷卡...下秒淒厲慘叫　

公車夾頭驚險畫面曝！婦圖方便 頭越過隔板刷卡...下秒淒厲慘叫　
野馬男闖紅燈狂飆撞機車僅輕傷　女騎士「空中翻滾3圈」被撞命危

野馬男闖紅燈狂飆撞機車僅輕傷　女騎士「空中翻滾3圈」被撞命危

出事了同學！他開心買2杯冰炫風 抬手托盤「秒翻車」網狂敲碗後續

出事了同學！他開心買2杯冰炫風 抬手托盤「秒翻車」網狂敲碗後續

男友小聲提醒她：嘴上全是番茄醬！　周揚青笑了「那是我的唇膏ＸＤ」

男友小聲提醒她：嘴上全是番茄醬！　周揚青笑了「那是我的唇膏ＸＤ」

男子帳戶被當人頭氣炸！帶槍理論　 女反譏「你敢開嗎」下秒子彈穿右胸

男子帳戶被當人頭氣炸！帶槍理論　 女反譏「你敢開嗎」下秒子彈穿右胸

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面