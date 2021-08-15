抗衡美國　中俄寧夏聯合軍演：殲20、蘇30雙亮相

▲中俄「西部·聯合-2021」於8月13日，進入實兵演練階段，殲-20上空巡邏。（圖／取自解放軍報）

記者陳政錄／綜合報導

在美國近期連翻邀請北約國家、日本、澳洲等進行大規模聯合演習的背景下，中俄「西部·聯合-2021」演習近日深入中國大陸腹地寧夏，進行實兵演練，解放軍出動殲-20、殲-16等發射干擾彈、突襲演練，俄方也派出蘇-30進行適應性訓練、突襲訓練等，雙方共出動上萬名兵力，宣示意味濃厚。

BBC報導引述軍事觀察人士、中俄媒體報導稱，這是俄羅斯參加的最大涉外聯合軍演，雙方部隊還交換使用武器，更透過中俄專用版指揮訊息系統，解決語言不通問題，顯示雙方高度的團結和信任。

▲中俄殲-16、蘇30等戰鬥機出動，在軍演中實兵突襲。（圖／取自解放軍報）

評論提到，中俄此次演習合作情況前所未有，雖中俄上世紀60年代後一度關係惡化，在如今美國與俄羅斯和美國與中國的關係不斷惡化之際，中俄方面都出現了中俄應該結成軍事同盟的說法。

中俄「西部·聯合-2021」演習於9到13日，在寧夏召開，這是疫情後，首次在中國境內舉行的中外聯合軍演，中方參演部隊以西部戰區為主，俄羅斯聯邦武裝力量以東部軍區為主。

綜合已接露訊息，中共解放軍空軍出動殲-20隱形戰鬥機，殲-11、殲-16戰鬥機，還有殲轟7A戰鬥轟炸機以及轟-6轟炸機、運-20運輸機、米-171和直-10直升機、無人機等新型主戰裝備，陸軍出動各類地面裝甲突擊群，包括08式步兵戰車、11式突擊炮等上百輛裝甲車；俄國方面出動蘇-30SM多功能戰鬥機等參演，投入10000餘人、裝甲裝備200餘台、飛機200多架次、火炮100多門。

▲8月初，參加聯合演習的俄方參演官兵，就在中方教練員協助下進行實彈射擊前的準備，為正式演習前的適應性訓練。（圖／新華社）

在13日最後一階段實兵演練中，中俄展開陸空聯合實兵行動，在45分鐘內投射彈藥265噸、火力密度平均每分鐘228發，演習期間，俄羅斯國防部長紹伊古還專門飛抵中國觀摩，並與中國國防部長魏鳳和會談。

除了向美方宣示意味濃厚外，有分析指稱，近日阿富汗局勢驟變、美軍撤離，中亞地緣政治局勢亦受到影響，中俄聯合演習也有向恐怖主義示警的用意。

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