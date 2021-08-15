不能期待靠美國！阿富汗淪陷「多麼痛的領悟」　紐時：台灣感受更強

▲塔利班守衛加茲尼，該座城鎮位於首都喀布爾的西南方。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

塔利班組織（神學士，Taliban）在美國政府決定將軍隊撤出阿富汗後展開積極攻勢，僅耗時數日便攻佔重要城鎮，甚至距離首都喀布爾僅11公里。其實，美國撤軍的決定深刻影響著民主陣營，認為美國不會無條件、無期限支持盟友。專家指出，在這一層面上，台灣與烏克蘭的感受恐怕更加明顯。

根據美媒《紐約時報》，美國、中國、俄羅斯在國際上的勢力競逐深刻牽引著國際情勢，其中亞洲與歐洲的盟友對美國總統拜登回歸國際事務上抱持強烈冀望，而中國與俄羅斯則試圖擴大在國際上的影響力。在此之際，塔利班在阿富汗的攻城行動迅雷不及掩耳，首都喀布爾岌岌可危，美國的撤軍將勢必引發盟國質疑。

巴黎戰略研究基金會特別顧問海斯堡（François Heisbourg）在分析中指出，隨著阿富汗的淪陷已逐漸成為不可逆的趨勢，國際社會不能指望美國的想法會更加根深蒂固，「當拜登就職總統時說『美國回來了』，許多人會聽成『美國回家了』！」

海斯堡認為，美國從歐巴總統就任以來，一直在退出海外軍事活動，而到了川普總統時更傳出撤守駐德美軍、駐韓美軍等言論，因此受美國庇護的盟國會開始思考，「我們必須隨時提高警覺、做好準備，因應美國不再無條件、無期限承擔盟友的責任。」

英國下議院外交事務委員會主席圖根達特（Tom Tugendhat）則認為，一次世界大戰後美國之所以更加強大、富裕的原因在於，1918至1991年以後，每個人都懂得透過倚靠美國來達到防禦、捍衛自由世界的目的。

他表示，「美國20多年來在阿富汗犧牲眾多性命、投入相當努力才能維護該國短暫的和平局面，如今卻突然宣告撤軍，這會造成美國在全球佈局的盟友與潛在盟友開始對美國抱持質疑態度，並思考是否該在民主與專制政體間作抉擇，且意識到民主政治其實不具持久力。」

分析人士指出，其實目前像是台灣、烏克蘭、印尼、菲律賓對於美國抱持的猶豫態度將會更加強烈，這些國家只能盡力取悅中國與俄羅斯。

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