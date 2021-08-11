北韓連2天拒接電話！向美韓開嗆「感受最強烈威脅」　南韓吃閉門羹

▲從南韓京畿道坡州的邊境地帶望向北韓境內農村，該張相片攝於2021年8月10日。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

美國與南韓從昨（10）日起已開始正式投入聯合指揮所軍演的事前演練，此舉引發北韓（朝鮮）強烈不滿，不僅金正恩的胞妹、朝鮮勞動黨副部長金與正透過談話向南韓與美國開嗆，就連統一戰線部長金英哲（김영철）也表示，會讓南韓與美國感受到強烈的國防威脅。最新消息指出，北韓已連續2天未回應聯絡電話。

根據《韓聯社》報導，隨著美國與南韓正式投入今年下半季聯合軍演的準備工作，數十年來將聯合軍演定調為侵略戰爭的北韓也持續表達其不滿，南韓統一部與軍方今（11）日試圖再度透過聯絡頻道的例行性通話與北韓取得聯繫，豈料卻還是吃閉門羹，電話慘遭北韓人員拒接。

▲美韓聯合軍演10日起展開4天的事前預演，圖為美國U-2S高空偵察機飛過京畿道平澤市烏山空軍基地。（圖／達志影像）

南韓統一部表示，「今（11）日上午9時，南北共同聯絡事務所的例行開機通話並未完成」；南韓軍方關係人士則表示，「今（11）日上午9時的東、西海地區軍方通訊聯絡頻道的例行通話也未完成。」

據悉，南北共同聯絡事務所每日上午9時、下午5時會各撥1通電話；軍方通訊聯絡頻道則為每日上午9時、下午4時完成立行通話。

朝鮮勞動黨統一戰線部長金英哲11日透過北韓官媒《朝中社》發表談話，警告將會讓南韓與美國付出慘痛代價，「南朝鮮（南韓）當局放棄翻轉改善北南（南北）關係的機會，從10日起便再度發狂展開戰爭預演，我方一定會讓你們無時無刻都能感受到，因為做出錯誤選擇而面臨的嚴重國防威脅與危機。」

▲北韓連續2天拒接來自南韓的聯絡電話。（示意圖／達志影像／美聯社）

金英哲表示，「（南朝鮮）的舉動只是突顯出，和平與信賴只不過是玩笑話！南朝鮮當局放棄眼前的機會，將自己的選擇告知世界。對此，我們現在也應下定決心，讓對方付出相對應的代價。南朝鮮與美國當局選擇和我國為敵，那麼我們也不得不做出其他選擇。」

南韓《韓聯社》分析，雖然金與正、金英哲在連2日的談話中未具體明示北韓將做出何種行動來應對美韓聯合軍演，但此舉突顯出北韓近期可能以軍事挑釁行動來表達不滿。而外界觀測指出，北韓亦有可能廢除祖國和平統一委員會（相當於南韓的統一部）、金剛山國際觀光局等幫助兩韓交流的政府機關。

真對北韓連日來發表的談話，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）當地時間10日在記者會回覆提問時強調，美韓聯合軍演在性格上著重防禦，美國絕非對北韓抱持敵對意圖，「美韓同盟如鐵桶般穩固，未來我們將繼續專心維持（美韓）聯合防衛態勢、協助保衛南韓國防安全。」。

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