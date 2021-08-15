南韓10人各打「1整瓶輝瑞」相當5倍劑量！　專家曝嚴重下場

▲南韓出現過量施打BNT嚴重疏失。（圖／路透）

記者趙于婷／台北報導

南韓新冠疫苗接種發生重大疏失，忠清北道清州市一家醫療機構過量施打疫苗，多達10名接種者各自被注射「一整瓶輝瑞疫苗」，而一瓶輝瑞疫苗原先可供5至6人接種，等於一人施打了5倍～6倍的劑量。對此，醫師指出，劑量那麼大，最要注意的就是副作用會很強烈，尤其是年輕人要當心出現「心肌炎、心包膜炎或顏面神經麻痺」等問題。

根據《韓聯社》報導，忠清北道當局14日說法指出，清州市清原區一家提供新冠疫苗接種的民間醫療機構，在12至13日間替10名接種者施打達正常劑量5至6倍的輝瑞疫苗，院方事後發現有異，趕緊聯絡這10名接種者。

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清原區保健所等防疫當局人員持續監測他們返家後是否有異常反應，目前僅部分接種者出現常見疫苗副作用，包括頭痛、發燒等輕微症狀，但他們大多感到心理不安，認為應安排住院觀察，指責當局後續處理措施不足。

針對該嚴重疏漏，感染科權威、中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬受訪時表示，注射那麼大劑量，首先要注意的就是副作用問題，尤其根據疫苗施打後續追蹤研究，年輕人可能會引起心肌炎、心包膜炎或顏面神經麻痺等問題，雖然年長者一般比較不會心肌炎或心包膜炎，但副作用可能會強烈。

黃高彬強調，這一批過量注射情況，必須密切觀察至少2個禮拜，有問題就要趕快處理，但照程序和施打建議上，間隔21天之後，還是要接種第二劑疫苗。