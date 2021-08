塔利班奪「政府直升機」升空盤旋！　直搗阿富汗將軍豪宅拍片狂炫

記者吳美依/綜合外電報導

塔利班(Taliban)接連攻佔阿富汗各大城市,持續逼近首都喀布爾(Kabul)並已抵達近郊,可能很快就將攻佔這座政府如今唯一控制的大城市。他們如火如荼推進之際,闖入親美軍閥杜斯塔姆將軍(Rashid Dostum)的豪宅裡「逛大街」,接管軍事基地裡的物資,甚至開著直升機升空盤旋,高調影片在社群媒體上流傳。

▲塔利班攻陷阿富汗主要城市,佔領軍事基地。(圖/翻攝Twitter@JosephHDempsey、@Ozkok_A)

Multipurpose helicopters UH-60 Black Hawk and Mi-17 of the Afghan Air Force at the Kandahar airbase, captured by the Taliban.

#Afghanistan pic.twitter.com/b2mtSK6YPf — Ali Özkök (@Ozkok_A) August 14, 2021

#Taliban flying Helicopter captured from Afghan security forces. pic.twitter.com/2OroICcqlV — Lone Wolf (@Lone_wolf110) August 13, 2021

綜合外媒報導,塔利班攻佔阿富汗第二大城坎大哈(Kandahar),並且接管黑鷹直升機等美國提供物資,並且開著一架俄羅斯製造的Mi-17直昇機升空。雖然該組織先前就曾拍過不少展示武力的影片,但如此高調的舉動,被認為具有重大宣示意義。

Crazy. Taliban fighters take over General Dostum Palace in Mezar-e-Sharif, the latest #Afghanistan city to fall to the group.



Dostum is one of country’s most notorious & prominent warlords. He recently returned from Turkey to fight Taliban: pic.twitter.com/Nz7dAGtq3Q — Joyce Karam (@Joyce_Karam) August 14, 2021

▲塔利班闖入阿富汗將軍家裡。(圖/翻攝Twitter@Joyce_Karam)

此外,塔利班14日佔領北部大城馬扎里沙里夫(Mazar-i-Sharif)後,闖入阿富汗最高軍閥、親美將軍杜斯塔姆的豪宅家中。富麗堂皇的房間裡擺買金黃色家具,還有一盞豪華水晶燈,而聖戰士們四處走動、揮舞槍枝、到處翻找物品,或者悠哉躺在豪華家具上休息。

據悉,杜斯塔姆以前曾是惡名昭彰的殘忍軍閥,據稱曾開坦克將囚犯活活輾斃,但在911日事件後,成為美國對抗塔利班的關鍵盟友,近年晉升最高階軍官,但如今已經逃離。

另據《路透社》報導,烏茲別克外交部15日證實,邊境守衛隊昨日拘留84名跨越邊境的阿富汗軍人。他們透露,阿富汗士兵被捕時沒有反抗,而是尋求醫療協助。烏國政府表示,他們將向在邊境集結的阿富汗士兵提供人道救援,並且與喀布爾討論如何將士兵送回家,並且解決邊境問題。

▲塔利班武裝份子9天內拿下17座主要城市。(上圖/路透;下圖/達志影像/美聯社)



隨著以美國為首的西方國家即將撤離阿富汗,塔利班近日攻勢猛烈,如今已控制北部、西部與南部地區,佔領第二及第三大城坎大哈和赫拉特(Kandahar),而西方國家支持的阿富汗政府手上唯一控制的大城市只剩下首都喀布爾,引發外界對於武裝份子全面接管,或者爆發另一場阿富汗戰爭的擔憂。

美國總統拜登14日宣布,將派往阿富汗的軍隊人數增至5000,協助美國外交人員在72小時內撤離。他批評阿富汗政府軍及前總統川普必須為此事負責,因為川普與塔利班達成的協議,使得軍閥處於「2001年以來最強大的軍事地位」,「如果阿富汗軍隊無法或不願守護自己的國家,美國再多駐紮1年或5年都無濟於事」。

