快訊 ／北市+1「感染源不明、足跡較多」　北市匡列65人居家隔離

記者蘇晏男／台北報導

中央流行疫情指揮中心14日公布新增3例本土確診，個案分布為新北市2例、台北市1例；另新增2人病逝。對此，台北市副市長黃珊珊下午主持北市防疫記者會時，進一步透露北市新增確診案為中山區個案，感染源不明，會再比對實聯制跟電信足跡資料，判斷是否有相關公共場域要公布。

黃珊珊說，該案比較特別且足跡比較多，匡列65人居家隔離，職場裡面有22人，20人自主健康管理，其中12人陰性，其他人篩檢中。

在七大院所免費PCR採檢方面，黃珊珊表示，昨人篩檢1397人，無人陽性確診。

另外，根據北市府依照發病日統計的最新數據，北市8月8日至今共8人確診，分布為松山區0例；信義區0例；大安區0例；中山區1例；中正區0例；大同區2例；萬華區1例；文山區1例；南港區2例；內湖區0例；士林區1例；北投區0例。

指揮中心則說明，今日新增的3例本土病例，其中2例為居家隔離期間陽性者，，為1例男性、2例女性，年齡介於30多歲至60多歲，發病日均為年8月12日。

2死亡案例方面則是，案4213為50多歲男性，有慢性病史及相關活動接觸史，5月17日起陸續出現咳嗽有痰、胸痛、腹瀉症狀，5月22日就醫採檢並住院隔離治療，5月23日確診，6月11日解除隔離並出院，6月21日因其他原因死亡。

案11423為90多歲女性，有慢性病史、無相關活動接觸史，6月3日出現發燒、咳嗽、嘔吐症狀，6月5日就醫採檢並住院隔離治療，6月7日確診，6月22日解除隔離並出院，7月12日因其他原因死亡。

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