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快訊／5倍券改免費直接領！經濟表現佳　蘇貞昌：1千元可由政府吸收

記者陳家祥／台北報導

針對疫後經濟的振興計畫，行政院定調發放5倍券，並比照去年模式，採「1000換5000」方案進行。但各界意見多，連民進黨內部看法也分歧，正國會系統、英系立委紛紛表達「免費」的態度。為此，行政院13日晚間表示，台灣上半年經濟成長率達8.34%，經濟成長的成果應可讓全民共享，此次民眾換購五倍券時應該付的1000元，可評估全部由中央政府來吸收負擔。

▲▼2020,經濟,消費,振興券,三倍券,行政院,壹仟變參仟。（圖／記者周宸亘攝）

▲政院去年發放的振興三倍券。（圖／記者周宸亘攝）

行政院發言人羅秉成13日表示，行政院長蘇貞昌今天下午召集相關部會首長，就振興五倍券規劃方案進行討論。蘇貞昌院長表示，在防疫團隊及全民努力下，疫情穩定趨緩，為及早準備進入刺激內需消費的振興階段，行政院已著手規劃5倍券的政策方案。

經12日與執政黨立院黨團幹部溝通後，做成發放五倍券、擴大換購5倍券不須負擔1000元之適用範圍等結論，因此院長今日與相關部會就民眾換購5倍券不須負擔1000元之適用範圍進行討論。

羅秉成指出，經各部會盤整後，除去年不用負擔1000元的中低收入家庭等八大類弱勢族群外，若再加上今年紓困4.0領取政府現金紓困的民眾（包括農、漁民、受疫情影響生計的計程車司機、領隊導遊、自營工作者、無保勞工、攤商小販、申辦勞工紓困貸款之民眾、強制停業勞工、無薪假勞工與失業勞工等丶領有家庭照顧防疫補貼的0-12歲嬰幼兒及兒童家庭、國高中身心障礙學生家庭、部分工時勞工等），以及其他受疫情影響工作的族群（例如領取尋職津貼的應屆畢業生等），總計可擴大不須負擔1000元之民眾，將超過1000萬人，已近台灣人口的半數。

羅秉成表示，在與相關部會會商後，蘇院長認為，若5倍劵有一半國人免付1000元，另一半國人卻須要支付，恐易造成民眾比較心態，而有引起社會紛擾之虞。加上，要預先發放1000元予千萬人之程序繁瑣龐雜，行政成本極高。

蘇院長表示，台灣今年經濟成長率持續提升，主計處今天剛公布的台灣第二季經濟成長率為7.43%，上半年經濟成長率為8.34%，而全年經濟成長率預測數也上修為5.88%，考量政府整體財政負擔後，經濟成長的成果應可讓全民共享。

基於上述考量，蘇院長認為此次民眾換購5倍券時應該付的1000元，可評估全部由中央政府來吸收負擔，請相關部會朝此方向妥慎規劃，但仍待週一上午聽取黨團成員意見後，再做最後定案。

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