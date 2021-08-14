北市確診者待「深夜裡的法國手工甜點」10分鐘　12人採檢結果曝光

▲黃珊珊。（資料照／北市府提供）

記者蘇晏男／台北報導

台北市衛生局14日上午證實知名甜點店「深夜裡的法國手工甜點」出現確診者足跡，副市長黃珊珊則於下午透露，該甜點店就是今日北市「+1」個案的足跡之一，不過個案僅在該店待10分鐘；不過該個案因工作性質為外勤業務人員，所以足跡較多，經查接觸者有85人，市府目前匡列65人居家隔離，其中個案工作環境裡有22位同事，當中20人自主健康管理，其中12人採檢陰性。

14日下午北市防疫記者會一開始，黃珊珊說明今日北市新增的一例確診案是在中山區，目前感染源不明，會再比對實聯制跟電信足跡資料，判斷是否有相關公共場域要公布。她也說，該案因為工作，足跡比較多，目前為止匡列65人居家隔離、職場中有22人，其中20人自主健康管理，都有安排採檢，目前當中有12人陰性，其他人還在採檢中，會再特別注意該個案。

黃珊珊表示，這個案昨天才確認，相關足跡已經通報跟也清消完成，像今天公布的知名甜點店，也是該案的足跡點。

黃珊珊說，該案工作接觸者比較多，工作環境裡就有22個同事，其中20人自主健康管理，其他則是在各個場域碰到的人，都有擴大採檢，先做匡列；另外，居隔則有65人。

黃珊珊表示，該案有相關可能疑似感染源狀況，所以才去採檢，結果是陽性後北市展開匡列，昨天健康服務中心很忙碌，因為該案足跡真的很多，但每個足跡點中，有很多是停留時間很短，所以要再一個個確認，有必要公布的就會公布。

媒體追問，甜點店有確診足跡，其員工採檢狀況如何？黃珊珊重申，該案有85個接觸者、65位居家隔離、有20人自主健康管理，這些都會安排採檢；而剛剛講的12人採檢陰性，是否為甜點店員工則還要再查一下，不過能很確定的是，該案到甜點店是外帶，時間僅10分鐘不是很長。

至於該案是否為業務？黃珊珊透露，該案工作是類似相關外勤業務人員，且應該是大部分是外食，所以足跡有包括內用跟外帶的餐館，這些會透過實聯制通知相關民眾，所以目前為止這案例比較複雜，需要一點時間。

另外，北市衛生局13日已通知「深夜裡的法國手工甜點」清消，店家遂同日下午4時起停業一天進行場所消毒，14日下午4時重新營業。而該個案是8月10日至該店外帶。

▼確診者來消費，「深夜裡的法國手工甜點」停業24小時。（圖／翻攝自Facebook／深夜裡的法國手工甜點）