8男4女悶壞想止癢！同桌連結多人混戰　一開燈破功沒得玩　　　　　

▲高雄市楠梓區一棟民宅當中，查獲12人群聚準備要打麻將 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

雖然已經降級，但是高雄還是禁止群聚打麻將，不過不知道是不是農曆七月的關係，一群賭鬼上身！就在楠梓區一間民宅當中，員警查獲12人，雖然一度關燈想要製造沒有人的假象，不過員警透過埋伏，突破他們的伎倆。

正準備要打，還沒找到桌子！8男4女都已經是成年了，還一臉委屈巴巴的站成兩排，感覺就是做壞事被抓了！原來他們是一群賭鬼，他們跟警方說「很癢」，所以才想要打麻將，不過疫情雖然降級，但是高雄市還是沒有開放非同住家人，可以一起打麻將，更何況是裡頭有12個人。

▲高雄市楠梓區一棟民宅當中，查獲12人群聚準備要打麻將 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市楠梓區一棟民宅當中，查獲12人群聚準備要打麻將 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

就在13日下午三點多，他們一度發現警方來了，還關起電燈，假裝沒有人，可惜！這個小鬼伎倆怎麼能逃過「鍾馗」的眼睛，透過埋伏的方式，讓裡頭的人以為警察走了，就在其中一名婦人打開門，員警才笑嘻嘻的走了出來，還說「哎呦！裡頭很好熱鬧喔」。當場讓這群人很傻眼，尷尬到不知道怎麼說，只好面對自己違反傳染病防治法規定，員警一一開單舉發，不排除將面臨衛生局對他們進行3000到15000元的裁罰。

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