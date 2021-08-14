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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

為捐薪槓上陳其邁！邱于軒宣布捐1萬份待用餐：4千份已上路

▲▼邱于軒捐出3個月薪水募集1萬份愛心待用餐 。（圖／邱于軒提供）

▲邱于軒捐出3個月薪水募集1萬份愛心待用餐 。（圖／邱于軒提供）

記者許宥孺／高雄報導

國民黨高雄市議員邱于軒日前要求市長陳其邁，捐出一半首長特支費投入防疫，雙方於議事廳互槓上，隔日陳其邁就捐出1個月薪水。隨後邱于軒也宣布捐出3個月薪水，募集1萬份待用餐，截至目前已累計4000份，讓有需要的民眾自行領取。

▲▼高雄市議員邱于軒提議首長特別費、公關費減半。（圖／翻攝自高雄市議會直播）

▲高雄市議員邱于軒提議首長特別費、公關費減半。（圖／翻攝自高雄市議會直播）

邱于軒5日於議會總質詢時，提議把首長特別費、公關費減半用於防疫紓困，市長陳其邁則說，他捐薪水沒問題，但議會是否比照辦理，雙方一來一回，場面火爆。不過6日陳其邁就宣布捐出一月薪水16萬7478元至社會局社會救助金專戶，以及市長特別費14萬4000元分別給衛生局及警察局防疫工作使用。邱于軒也宣布，要捐3個月薪水，募集1萬份待用餐照顧弱勢民眾。

▲▼邱于軒捐出3個月薪水募集1萬份愛心待用餐 。（圖／邱于軒提供）

▲▼邱于軒捐出3個月薪水募集1萬份愛心待用餐 。（圖／邱于軒提供）

▲▼邱于軒捐出3個月薪水募集1萬份愛心待用餐 。（圖／邱于軒提供）

邱于軒表示，經過幾天籌備，這幾天團隊全員出動，尋找林園、大寮各里間合作餐廳、小吃店、自助餐等，目前已有36家商家加入助人行列，累計4000份待用餐，「不只要助人更要振興在地商家」。

邱于軒說：「看到海報就走進去，說『我是邱于軒的朋友』！老闆就會送上餐點，暖心又暖胃。」她也呼籲，希望大家留給真正需要的鄉親領取。

▲▼邱于軒捐出3個月薪水募集1萬份愛心待用餐 。（圖／邱于軒提供）

▲目前已募集4000份愛心待用餐 。（圖／邱于軒提供）

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