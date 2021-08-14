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900萬人五倍券免付千元「沒有的反彈會很大」　政策緊急大轉彎

▲▼2020,經濟,消費,振興券,三倍券,行政院,壹仟變參仟。（圖／記者周宸亘攝）

▲2020發行的振興三倍券。（圖／記者周宸亘攝）

記者葉國吏／綜合報導　

行政院原本規劃民眾拿1千元換五倍券，引來極大反彈，13日晚間突然宣布朝全民免費兌換方向規劃，根據了解，政策如此大轉彎的主因，主要是因為本來有900萬領紓困金的人可以免付千元，怕民眾有比較心態，乾脆決定大家都不要付錢領券。

行政院13日晚間表示，台灣上半年經濟成長率達8.34%，經濟成長的成果應可讓全民共享，此次民眾換購五倍券時應該付的1000元，可評估全部由中央政府來吸收負擔。

對於政策轉彎成全民免付1千元，據了解，其中一個原因是，經過政院評估，擴大不須負擔1千元的民眾恐超過1千萬人，已近台灣人口的半數，會讓要付錢的人出現比較心理，「人數切下去剛好是一半一半，還不炸鍋嗎？」

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院報告紓困4.0特別預算 堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

行政院發言人羅秉成表示，蘇院長認為，若5倍劵有一半國人免付1000元，另一半國人卻須要支付，恐易造成民眾比較心態「沒有的反彈會很大」，而有引起社會紛擾之虞。加上，要預先發放1000元予千萬人之程序繁瑣龐雜，行政成本極高。

基於上述考量，蘇院長認為此次民眾換購5倍券時應該付的1000元，可評估全部由中央政府來吸收負擔，請相關部會朝此方向妥慎規劃，但仍待週一上午聽取黨團成員意見後，再做最後定案。

 

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