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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

五倍券取消1千元「參與金」　國民黨：英系打臉蘇系結果

▲▼蔡英文、蘇貞昌出席2020台灣資本市場論壇開幕式。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌、總統蔡英文。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

行政院原本規劃民眾拿1千元換五倍券，引來極大反彈，13日晚間突然宣布朝全民免費兌換方向規劃。對此，國民黨文傳會副主委鄭照新表示，這就是民進黨內英系打臉蘇系結果。

鄭照新指出，行政院政策轉彎，證明之前還要民眾自掏腰包的做法，根本完全不懂民心；連執政黨委員意見都四分五裂，決策轉彎，就是民進黨內英系打臉蘇系結果。

國民黨立委蔣萬安則說，他不禁要問，繞了這麼一大圈，這不就是馬政府時代發行的消費券嗎？蘇內閣若真正有接地氣、實地走訪體察民情，就不會擠牙膏式的「政策變變變」，再以擔心造成民眾比較心態、引起社會紛擾、且預先發放程序繁雜為理由，營造出順應、傾聽民意的形象。

針對行政院稱「可評估全部由政府來吸收負擔」，蔣萬安提醒，看起來是一肩扛起，事實上，無論振興還是紓困的預算編列，都是舉債而來，也都是你、我甚至後代子孫要還的。

蔣萬安強調，為人民好好把關及運用，這是政府的責任，絕不該是一意孤行直到被輿論批評，才急轉彎改正，真實展現蘇貞昌無視民眾心聲的「傲慢」，以及對於馬政府消費券政策的「偏見」。

國民黨立委洪孟楷表示，此次政院決策轉彎，更看得出民進黨府院步調不同，堅持要用振興券的形式是假，黨內派系聲音無法擺平才是真；但這是人民的納稅錢，既然要轉彎，就請聽聽真實人民的聲音，堅持印券不普發現金，與人民距離還是太遠。

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