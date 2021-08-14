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我國首例哥倫比亞變異株在台北　北市府祭新招：直送醫院

記者蘇晏男／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨宣布驗出國內首例哥倫比亞病毒株病患，是一名美國返台女性，且在美接種過BNT疫苗，台北市副市長黃珊珊14日下午在北市防疫記者會上進一步透露，該案是在台北市劍潭安心檢疫所驗出，市府謹慎因應，也跟中央溝通過。

黃珊珊說，現在北市有個新政策，將來在集中檢疫所、專責版防疫旅館等兩地，如果有年紀較大、慢性病或境外特殊病毒株的人，現在全部先轉送醫院，因為現在醫院量能還算足夠。

針對我國出現首例哥倫比亞變異株，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨說明，該案為案15858，是60多歲從美國入境本國籍女性，8月3日入境時沒有症狀。

該案早於7月5日以及7月26日完成兩劑輝瑞／BNT疫苗接種，在機場唾液篩檢陽性，Ct值29；後續基因定序為哥倫比亞變異株，也從防疫旅館轉入檢疫所，昨晚移至醫院負壓隔離病房，Ct值上升至35，意味病毒量已經很低了，之後會再評估是否解隔離，至今無症狀。

羅一鈞也說，該變異株起源應該是從南美開始，往美國與少數歐洲國家擴散，前幾天有外電報導說比利時某安養院有7個打疫苗的老人家感染該病毒，後續仍重症死亡。不過，目前從文獻上並看不出哥倫比亞變異株是否有增加傳染率、致病、致死率等報告，不過因為它帶有南非變異株的特別基因，所以在推測上在傳播力和疫苗的抵抗力都會產生負面影響。

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