黑幫搞仙人跳！派勾魂傳播妹到府服務 強拍裸照逼簽百萬本票

▲桃園市中壢警分局查獲竹聯幫孝堂吳姓男以為首犯罪集團，以「傳播妹到府服務」設局被害人，再以仙人跳方式強拍裸照恐嚇取財。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢警方日前接獲報案指稱，有黑道集團以「傳播妹到府服務」為噱頭，誘騙不知情被害人上當，再以仙人跳方式強拍被害人裸照，或以鎮暴槍威脅等方式逼迫簽下百萬元本票，如不服從再強行毆打搶走財物等，警方向桃園地檢署報請指揮偵辦，分持12張拘票、搜索票拘捕竹聯幫孝堂吳姓男子為首的9男3女到案，起出改造手槍、霰彈槍等大批證物，偵訊後依強盜、槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇取財、妨害自由、傷害等罪移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市中壢警分局查獲竹聯幫孝堂吳姓男以為首犯罪集團，查獲9男3女到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局指出，根據民眾報案有黑道以「傳播妹到府服務」，設局被害人到據點處，再以槍械、刀械、棍棒等對多名被害人施以恐嚇取財、砸店等暴力行為，以牟取幫派利益，被害人如不從則暴力相向，動輒圍毆並逼簽本票，甚至逼拍被害人裸照以利威強索財物等。

▲桃園市中壢警分局查獲竹聯幫孝堂吳姓男以為首犯罪集團，以「傳播妹到府服務」設局被害人，起出大批作案槍械等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方蒐集被害人報案證據後，報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，並會同龜山警分局組成專案小組，本月11日下午2時起，持檢察官核發拘票12張、搜索票4張兵分多路展開同步查緝掃蕩行動，查獲治平目標竹聯幫孝堂47歲的吳姓男子為首之黑幫組織，總計9男3女共計12人到案，現場起出改造手槍1把、子彈5顆、氣動式霰彈長槍1把、金屬狼牙棒1支、手指虎刀1支、棍棒5支、防彈背心1件、二級毒品混合咖啡包26包、本票2本、筆記型電腦1台、手機1批等證物。

▲桃園市中壢警分局查獲竹聯幫孝堂吳姓男以為首犯罪集團，以「傳播妹到府服務」設局被害人，起出霰彈槍等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

吳姓男子等人對於案情則避重就輕，警方偵訊後依強盜、槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇取財、妨害自由、傷害等罪嫌移送桃檢偵辦，並將溯源追查槍彈來源。

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