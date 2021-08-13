　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

橋上掛4具半裸男屍…2具「繩斷裂」掉路面！　兩大黑幫血腥爭地

▲▼墨西哥橋上掛6具半裸男屍。（圖／翻攝自推特）

▲墨西哥橋上掛6具半裸男屍。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

墨西哥中北部一座城市12日發生一起駭人聽聞的黑幫尋仇案，有6具半裸男性屍體被吊掛在橋上，恐嚇意味濃厚。當局表示，目前有兩大販毒集團在當地因販運路線爆發爭執，今年上半年已經有536人遇害。

根據當地媒體報導，薩卡特卡斯州（Zacatecas）檢察官辦公室消息人士指出，這些屍體是在當地時間12日凌晨被人發現，其中四人掛在橋上，另外兩人因繩索斷裂掉下倒在馬路上。

目前尚不清楚兇手是誰，但最近幾個月兩大販毒集團「錫納羅亞」（Sinaloa）和「哈利斯科州新時代」（Jalisco New Generation），因毒品販運路線在當地爆發衝突。

據了解，今年7月時也有11具遺體被掛在另一座橋上，且部分屍體上還被貼滿威脅訊息。官方數據顯示，薩卡特卡斯州今年1月到6月的謀殺死亡人數高達536人，比去年同期增加57％。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►最夯潔齒小物在這裡

ET快訊
英系立委喊話「全民免費領5倍券」　行政院回應了
快訊／謝宜真失聯48hrs！現場再爆土石流　臨時指揮所被沖走
朋友從3樓丟手機！成大碩生「沒接到」尋找身亡　相驗死因出爐
免費領5倍券「紓困900萬人不會全納入」　排除條件曝
美國驚現「致命病毒」！4人染病2死　感染源不明
快訊／蔡昌憲當爸了！　空姐愛妻生下「小菜包」
別帶檳榔到這國家！　中國領館罕見點名「台灣同胞」：多人被捕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

才207天就出獄！李在鎔假釋遭批特權　文在寅喊話：為國家利益著想

日本疫情煞不住！　單日新增首破2萬大關　東京首破5千例

日本疫情全面失控！　醫師協會要求：應全國同時進入緊急事態宣言

橋上掛4具半裸男屍…2具「繩斷裂」掉路面！　兩大黑幫血腥爭地

台灣現首例！哥倫比亞變異株「恐降低疫苗效力」　已擴散28國

美驚現致命「類鼻疽病」！4人神秘染病已2死...感染源不明

1歲嬰交給9歲11歲兒子照顧！　小兄弟目睹弟弟被羅威那犬啃食咬死

自然產5kg巨嬰　「麻醉過敏」嫩媽吐真實心聲！上萬網友驚呆

220人打1劑AZ後血栓！研究：副作用罕見但極具破壞力　致死率曝光

大雨狂炸日本九州與中國地區！　長崎土石崩塌1死2失蹤

狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

「那對夫妻」二胎性別揭曉！Nico秒淚崩　Kim震驚：我的天啊…她感動「和夢一樣」

不知道懷孕了！女會計「以為變胖」　棄嬰5萬交保：每月MC都有正常來

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

人氣網帥金大威整形毀容！蒼老20歲　「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

莫莉聯名遭酸「只是挑顏色」氣哭正面剛網友　曾「多次陷低潮」淚訴：不是沒有感覺...

才207天就出獄！李在鎔假釋遭批特權　文在寅喊話：為國家利益著想

日本疫情煞不住！　單日新增首破2萬大關　東京首破5千例

日本疫情全面失控！　醫師協會要求：應全國同時進入緊急事態宣言

橋上掛4具半裸男屍…2具「繩斷裂」掉路面！　兩大黑幫血腥爭地

台灣現首例！哥倫比亞變異株「恐降低疫苗效力」　已擴散28國

美驚現致命「類鼻疽病」！4人神秘染病已2死...感染源不明

1歲嬰交給9歲11歲兒子照顧！　小兄弟目睹弟弟被羅威那犬啃食咬死

自然產5kg巨嬰　「麻醉過敏」嫩媽吐真實心聲！上萬網友驚呆

220人打1劑AZ後血栓！研究：副作用罕見但極具破壞力　致死率曝光

大雨狂炸日本九州與中國地區！　長崎土石崩塌1死2失蹤

與「麟洋配」視訊遭批蹭熱度　柯文哲：希望透過兩人鼓吹羽球運動

郎咧？金門外海驚見五星旗幽靈船　疑觸礁擱淺卻不見漁民人影

衝打卡人氣！接待中心比仙氣　搬進森林風盪鞦韆

罹紅斑性狼瘡苦等不到疫苗　山豬有心理準備：該離開就離開！

本周我最毛／中頭獎啦！汪獲「屎上最大獎」　媽笑：機率有多高

理財周刊／「台灣隊長」壯壯25歲存出第一桶金

桃機地勤確診感染源不明　北市匡列17人持續擴大篩檢中

塞奶虎斑尾巴狂勾…加賞「滿臉口水」　爸表情超苦：不給看電視嗎？

善心人王波濤今捐6千萬給彰化　等了66年終達捐贈1億8千萬目標

亞洲新灣區加持　南高雄金磚3區交易量攀升

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

國際熱門新聞

德BNT疫苗原廠：手續完成就交貨台灣

奧運奇怪國名　CNN揭中華台北真相

A片業者砸2億邀馬斯克拍A片

阿富汗第3大城淪陷　3000美軍急援撤離使館人員

遭中國人罵「卧槽」！南韓選手以為喊加油

美驚現致命「類鼻疽病」！4人神秘染病已2死

25歲台男詐領美國逾億紓困金　買名車金錶

即／路透：家樂福將出售台灣事業

確診者離開4分鐘後坐同張椅子！2大學生還是染疫

塔利班7天破10城　阿富汗政府妥協

打2劑疫苗2個月後確診　男發病4天亡

美參議員曝6月訪台祕辛：必須瞞著南韓政府

時空旅人警告：外星人2年後秘密滲透

惡魔反氣旋　義大利飆48.8度高溫

更多熱門

相關新聞

魔女邀放貸哥開房間被拒　找竹聯男友劫車押人

魔女邀放貸哥開房間被拒　找竹聯男友劫車押人

北市內湖區1名男子，原本結識1名女子，平時都會提供金錢借貸給女子，但女子在7月底邀約男子上摩鐵遭拒，隔天又馬上表態要去男子家，男子到巷口接人時，女子非但沒有上車，甚至還找男友等人企圖搶劫男子財物，爭奪過程中槍枝走火，貫穿男子左小腿。

「前科標籤」逼他重操舊業　老母見兒上銬淚崩

「前科標籤」逼他重操舊業　老母見兒上銬淚崩

地下匯兌黑吃黑　北市警破黑幫犯罪集團

地下匯兌黑吃黑　北市警破黑幫犯罪集團

反復販毒執迷不悟再次被逮

反復販毒執迷不悟再次被逮

小黃車上放5本千元鈔　原來外送這產品

小黃車上放5本千元鈔　原來外送這產品

關鍵字：

墨西哥黑幫販毒

讀者迴響

熱門新聞

IG見「黃鴻升私訊6字」曾莞婷痛哭

夢多點名福原愛開罵：做人不能這樣

妻子產女嬰後扔垃圾車！丈夫自曝：我的錯

Angelababy街邊熱吻小12歲賴冠霖　網一面倒看衰

康鈞尉有開房發票！旅館員工現身抓疑點

郭婞淳爆「東奧尬見姨媽來了」！還瞞教練上場

擬增906萬人「五倍券免費領」！這類人有福了

撩人夫畫面流出！許藍方：脫下來我可幫

久違愛愛…人妻「喇到一坨硬硬的」嚇壞！醫嘆：拖太久了

劉德華被告抄襲索賠4.3億　北京法院證實立案

劉邦友血案懸宕20年　「秘密證人」現身吐槍手身分

麻古茶坊「買1送1」限時6小時！

許藍方慘被聯手反殺！律師：這是投名狀

Delta一統江湖難預測！醫轟「印度神童根本汙辱科學家」

iPhone 13「芒果橙色」太亮眼！辨識度100分

更多

最夯影音

更多
狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人

狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人
正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

「那對夫妻」二胎性別揭曉！Nico秒淚崩　Kim震驚：我的天啊…她感動「和夢一樣」

「那對夫妻」二胎性別揭曉！Nico秒淚崩　Kim震驚：我的天啊…她感動「和夢一樣」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面