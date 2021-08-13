橋上掛4具半裸男屍…2具「繩斷裂」掉路面！　兩大黑幫血腥爭地

▲墨西哥橋上掛6具半裸男屍。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

墨西哥中北部一座城市12日發生一起駭人聽聞的黑幫尋仇案，有6具半裸男性屍體被吊掛在橋上，恐嚇意味濃厚。當局表示，目前有兩大販毒集團在當地因販運路線爆發爭執，今年上半年已經有536人遇害。

根據當地媒體報導，薩卡特卡斯州（Zacatecas）檢察官辦公室消息人士指出，這些屍體是在當地時間12日凌晨被人發現，其中四人掛在橋上，另外兩人因繩索斷裂掉下倒在馬路上。

目前尚不清楚兇手是誰，但最近幾個月兩大販毒集團「錫納羅亞」（Sinaloa）和「哈利斯科州新時代」（Jalisco New Generation），因毒品販運路線在當地爆發衝突。

據了解，今年7月時也有11具遺體被掛在另一座橋上，且部分屍體上還被貼滿威脅訊息。官方數據顯示，薩卡特卡斯州今年1月到6月的謀殺死亡人數高達536人，比去年同期增加57％。

El Diario: Cuelgan seis cuerpos en puente de Zacatecas.https://t.co/SLpOqvriih



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