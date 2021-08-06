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社會 社會焦點 保障人權

連結女同志卻被反咬性侵！他怒傳：拔光10隻手腳指甲　下場超慘

▲▼性感,女子,賣淫,性侵,。（圖／翻攝自Pixabay）

▲李男在住院期間因故與花花結識，2人還進一步發生關係，沒想事後花花卻和同性伴侶反咬李男性侵。（圖／示意圖，與本案無關／翻攝自Pixabay）

記者林冠吟／台北報導

李姓男子一次因故住院，住院期間和花花（化名）結識，2人去年在李男的住處發生性行為，不過事後花花卻認為李男對她性侵，反和同性配偶芳芳（化名），怒向李男要求賠償。李男因而心生不滿，認為遭到花花仙人跳，數次對兩人傳送恐嚇訊息「那個死T」、「有些人喜歡拔光10隻手指甲+腳指甲」等語，反被2人提告恐嚇。台北地院審理後，依恐嚇罪，判李男應執行拘役100日，緩刑2年，得易科罰金。

李姓男子一次因故住院，在住院期間和花花結識，去年10月2人更進一步在李男的住處發生關係，沒想到事後花花卻反咬李男對她性侵，夥同同性伴侶芳芳，一起要求李男賠償，雙方因此有所爭執。

李男對此心生不滿，多次透過通訊軟體傳訊息給花花和芳芳，表示「那個死T，一點也不帥，拭目以待」、「我要玩很大，先等法院事情結束，我們慢慢玩，慢慢玩，我人少，錢少，手段溫和，妳不要怕啦」、「這社會好亂，有人喜歡拔光10隻手指甲+10隻腳趾甲，我好怕這亂七八糟的社會」，花花和芳芳見狀立即報警，警方也依恐嚇罪將李男移送。

台北地院審理後認為，李男僅因與花花和芳芳發生糾紛，不思理性處理，造成花花和芳芳心生畏懼，惟念其犯後坦承犯行，且與之達成和解，審酌其犯案動機、智識與經濟等，依恐嚇罪等，判其應執行拘役100日，緩刑2年，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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