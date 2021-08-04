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假博弈真詐騙、地下匯兌黑吃黑　北市警破黑幫犯罪集團

▲▼北市警局偵破2起黑幫犯罪集團，警署長慰問表示，打擊黑幫為首要任務。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市警局偵破2起黑幫犯罪集團，警署長慰問表示，打擊黑幫為首要任務。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

新冠肺炎疫情嚴峻，北市府在5月中旬宣布3級警戒，北市警力全力維護治安，陸續破獲幫派集團涉及詐騙、持槍強盜以及地下匯兌黑吃黑等案件，警政署長陳家欽4日前往表揚。

疫情3級警戒期間，北市警局持續加強打擊不法，大安分局偵破以許姓嫌犯為首的竹聯幫份子涉嫌經營假博弈真詐騙，賺取不法獲利，另外還有持槍強盜案，共計查緝16名嫌犯到案。

萬華分局也偵破天道盟同心會份子，以低利率、低手續費，吸引被害人從事地下匯兌，再利用匯款單取信被害人，並提供假鈔混在真鈔內給被害人，造成被害人損失慘重。

▲▼北市警局偵破2起黑幫犯罪集團，警署長慰問表示，打擊黑幫為首要任務。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警署長陳家欽前往北市警局慰問有功人員，並表示打擊黑幫為首要任務。（圖／記者邱中岳翻攝）

警政署長陳家欽4日前往北市警局慰問有功同仁，並期盼北市警局能針對詐騙、毒品、槍械以及黑幫組織加以查緝，展現北市警局掃蕩黑幫的決心。

陳家欽表示，幫派分子因網路博弈、電信詐欺及毒品交易等犯罪利益，衍生妨害自由、傷害、恐嚇等犯罪；街頭暴力事件嚴重影響人民治安感受，因此，打擊黑道幫派為現階段最首要重點工作，警察局應切實掌握轄區是否有類似案件或情資，即時主動偵辦。

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