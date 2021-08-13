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警消+環保人員第2劑疫苗開打　鄭文燦：感謝守護桃園

▲桃園市長鄭文燦13日視察警消與環保防疫人員第二劑AZ疫苗施打後表示，感謝所有第一線防疫同仁努力，一同守護桃園，讓市民安心。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦13日視察警消與環保防疫人員第二劑AZ疫苗施打後表示，感謝所有第一線防疫同仁努力，一同守護桃園，讓市民安心。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市府13日安排警察、消防與環保局同仁第二劑AZ疫苗專案施打，市長鄭文燦前往桃園展演中心視察時表示，桃園防疫團隊表現良好，疫情已逐漸收斂，疫苗覆蓋率也持續提高，感謝第一線所有同仁努力，尤其是執行防疫工作的警察局、消防局、環保局等同仁，市府為接種第一劑滿10週的同仁安排二劑疫苗專案施打，預計將會有2800人完成第二劑AZ疫苗接種。

鄭文燦指出，根據全國性預防接種資訊管理系統（NIIS）截至12日為止，桃園市劑次涵蓋率已達40.7%，感謝所有第一線防疫同仁的努力，包括警察局、消防局、環保局等同仁，市府為接種第一劑已滿10週之同仁安排第二劑疫苗專案施打，今天分別在桃園展演中心與陸軍專科學校體育館兩處接種站施打，預計將有2800人將完成第二劑疫苗接種。

▲桃園市府13日為警消、環保防疫人員進行第二劑AZ疫苗專案施打。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市府13日為警消、環保防疫人員進行第二劑AZ疫苗專案施打。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦說，警、消、衛、環同仁承擔高風險，站在第一線為市民服務，執行如環境清消、確診者足跡、人潮聚集熱區、採檢站、疫苗接種站等，防疫消毒大隊都能即時且有效完成消毒工作，守護桃園市環境安全，都可讓市民更安心，第一線所有同仁都需要充分個人安全保護，市府會給予最大支持。

▲桃園市府13日為警消人員進行第二劑AZ疫苗施打，圖為女警接受疫苗施打。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市府13日為警消人員進行第二劑AZ疫苗施打，圖為女警接受疫苗施打。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，截至7月底止，防疫消毒大隊已出動約1萬人次、消毒2萬多點次，為慰勞207位辛苦防疫消毒大隊同仁，市府將依據出勤頻率發放獎勵禮券，出勤30次以上者發放5000元禮券，出勤10至29次者發放3000元禮券，出勤4至9次者發放1000元禮券，大多數同仁出勤次數都超過10次，出勤30次以上的同仁則有147人之多；桃園市清潔隊制度是六都領頭羊，許多城市會參考桃園政策，如過年期間的「加一補一」政策，今年端午節與中秋節也會實施，除國定假日出勤發給一日加班費外，清潔隊員再增加一天休假，加一補一，以慰勞前線同仁辛勞。

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