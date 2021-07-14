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「通化惡霸」很會騙　富商買幽靈車位+市場租賃+預售屋千萬飛了

▲▼通化惡霸陳逢茂因涉嫌詐欺罪遭台北地檢署發布通緝。（圖／資料照）

▲通化惡霸陳逢茂因涉嫌詐欺罪遭台北地檢署發布通緝。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北市1名富商從10年起，誤信經營建設公司的陳逢茂話術，陸續拿出約1300萬元投資坡心市場停車位、市場租賃權、豪宅預售屋，後來才發現買的車位根本不存在，預售屋也是別人的，憤而提告陳和媳婦、女兒涉嫌詐欺，台北地檢署調查認為媳婦不知情，14日處分不起訴，陳和女兒因逃亡海外，遭發布通緝。

67歲的陳逢茂曾有竹聯幫背景，自組台北市坡心市場管委會並擔任主委，也開過不少建設公司，2013年間，遭人檢舉向附近的通化夜市攤商強收保護費，若有不從，就率眾砸攤、上鎖阻撓生意，因此有「通化惡霸」之稱。

而從事教育事業的富商不了解陳的背景，從2012年間，以112萬元向陳逢茂買了坡心市場商業大樓的停車位，隔年再以200萬元買下市場租賃權，2014年11月，又聽信陳逢茂遊說，買了位於台北市廈門街的1間華廈7樓豪宅預售屋，陳逢茂先是聲稱房子由兒子的建設公司蓋的，後來改約換成媳婦名下的建設公司出售可從1350萬元降價成1180萬元，富商因此陸續搬現金1000多萬元給陳逢茂。

▲▼「坡心市場商業大樓」,台北市大安區臨江街85、87號,通化夜市,地上權,法拍。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲富商以為買到坡心市場商業大樓停車位，一查才發現，車位編號根本不存在。（資料照／記者黃軍瑋攝）

幾年後，富商開始察覺不對勁，幾個投資標的遲遲沒有著落，打聽之下發現，原來陳逢茂賣的車位編號100多號，但實際上坡心市場商業大樓的車位不到100個，市場租賃權也不存在，而豪宅更是由其他建設公司所蓋，完全和陳逢茂講的不同，憤而提告詐欺。

檢察官追查陳逢茂涉嫌詐賣幽靈車位、市場租賃權部分，發現部分款項是流入陳逢茂的女兒戶頭，但是父女倆早就逃亡海外，因此先前已經對父女發布通緝，至於豪宅預售屋部分，雖然最後富商是與陳逢茂媳婦的公司簽約，但富商自己也說都是和陳逢茂街洽，無證據顯示陳媳知情，因此處分不起訴陳媳，同時再對陳逢茂發布通緝。

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