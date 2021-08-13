魔女邀放貸哥開房間被拒！找竹聯男友劫車押人　一槍打穿他左腿

記者邱中岳／台北報導

北市內湖區1名男子，原本結識1名女子，平時都會提供金錢借貸給女子，但女子在7月底邀約男子上摩鐵遭拒，隔天又馬上表態要去男子家，男子到巷口接人時，女子非但沒有上車，甚至還找男友等人企圖搶劫男子財物，爭奪過程中槍枝走火，貫穿男子左小腿。

警方調查，40歲的林姓女子，平時都會與40歲從事汽車貸款的蔡姓男子借錢，但因還不出錢，竟然找竹聯幫虎堂的40歲林姓男友，上演「仙人跳」的戲碼，林女在7月底假意與蔡男「搞曖昧」，還直接邀約蔡男到新莊的摩鐵開房間。

▲黑幫情侶檔涉嫌結夥「仙人跳」，搶車押人槍枝意外走火，貫穿被害人左小腿。（圖／記者邱中岳翻攝）

但是蔡姓男子原本拒絕，林女不罷休還約隔天要去蔡男位於內湖的家，到巷口時還要蔡男開車出來接人，蔡男在開車出來時，林女藉口要去買東西，林姓男友則夥同4人上前拔蔡男汽車鑰匙，企圖控制蔡男將人押走，李姓小弟在反抗時卻不慎發生槍枝走火。

槍枝走火後，子彈貫穿蔡男左小腿，送往醫院後並無大礙，林男等人隨即鳥獸散，警方在7月底在新北市一帶逮捕林姓情侶以及4名小弟到案，7月底在林嫌居住的三鶯部落，自家的後方花圃的廢棄棉被中找出兇槍，另還搜出1顆子彈。

▲警方逮捕林姓情侶檔，先搜出1把犯案槍枝，另外又率續查獲2把改造手槍。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方訊後依照《槍砲彈藥刀械管制條例》、妨害自由、故意殺人、《組織犯罪條例》等罪嫌，將林姓嫌犯、女友以及4名小弟依法送辦。警方事後發現案發當時有2把槍，隨即調閱監視器追查，最後在12日又再度前往攻堅，並在三峽再起獲改造手槍2把。

警方指出，陸續追查出來案發後，林姓嫌犯將另外2把改造手槍，分別藏在2名小弟中，其中1把還算完整，但另外1把早已被玩到膛炸，所以涉嫌藏槍的2名小弟又依照《槍砲彈藥刀械管制條例》送辦。

賓士撞貨車噴火畫面曝！「失控火球」撞養樂多倉庫 再毀11車

86刑警完成「6年輪調」還要管制2年 基層怨：我們犯什麼錯了？