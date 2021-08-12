影／台灣自購52.4萬劑AZ來了！舒緩疫苗壓力　直送冷儲物流中心封緘

記者沈繼昌／桃園報導

政府自購的52.4萬劑AZ疫苗由華航班機從泰國出發，下午3時25分抵達桃園國際機場，據指揮中心指出，這批疫苗完成通關程序後，直接送至冷儲物流中心進行後續封緘作業，再提供做為COVID-19接種計畫所列實施對象接種，本批效期至今年12月31日，由於國內疫苗數量不足，這批疫苗數量雖不多，但至少能紓緩疫苗施打需求。

▲政府自購52.4萬劑AZ疫苗今天下午3時25分抵台，從華航班機上緩緩停靠D2停機坪準備卸貨。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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▲政府自購52.4萬劑AZ疫苗今天下午抵台，華航班在機坪準備卸貨。（圖／記者沈繼昌翻攝）

政府自購的52.4萬劑AZ疫苗今天由華航CI834從泰國曼谷出發，下午3時25分抵達桃園機場，比原先預計時間約提早20分鐘，經過海關與地勤人員確認通關後，再由冷凍貨車直接送至指定的冷儲物流中心進行封緘作業。

▲52.4萬劑AZ疫苗今天下午抵達桃園機場，華航班機將疫苗卸貨後經過海關人員通關後由地勤人員載至冷凍貨車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

由於國際疫苗市場到貨延宕嚴重，政府自購疫苗也受到影響，根據行政院統計，目前進入台灣疫苗總數，連同這批52.4萬劑疫苗已逾1千萬劑，但仍屬不足，國內疫苗接種已進入第五輪，包括AZ、莫德納等疫苗庫存量已嚴重不足，這批疫苗到貨後，可稍微紓緩疫苗施打壓力。

▲52.4萬劑AZ疫苗今天下午抵達桃園機場，經通關後載至冷儲物流中心進行封緘作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據指揮中心公布，這批疫苗效期到今年12月31日，到貨後庫存量將提升至85萬劑，至於何時可接種與開放接種對象，指揮中心表示會另行公布。

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