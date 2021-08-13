7月初專程赴美打2劑BNT兼旅遊　年輕人返台居隔採檢仍確診

▲桃園市長鄭文燦13日表示，桃園市今天+0，但有一境外移入確診個案，7月初赴美後打了2劑BNT疫苗，返國居隔採檢仍確診。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市今天沒有確診個案+0，市長鄭文燦下午主持疫情說明記者會上表示，桃市連續5天+0，但有個境外移入確診個案，1名年輕人7月初赴美，打了2劑BNT疫苗，本月11日返台進行居家隔離採檢竟確診，所以提醒民眾，即使打過2劑疫苗仍有確診風險，呼籲民眾千萬不要輕忽。

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▲桃園市長鄭文燦止出，今天有一起境外移入確診個案，7月初赴美後打了2劑BNT疫苗，返國居隔採檢仍確診。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦今天下午主持疫情說明記者會上指出，今天桃園+0，已連續5天+0，目前居家隔離人數是90人，陸續在下降中，代表疫情正在收斂，我們可以期待要邁向清零，但每個防疫環節都必須要守護好。

▲桃園市今天+0。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦說，今天有1個境外移入個案15935，特別說明一下，這是年輕人到美國去打疫苗，7月初與7月底在美國各打了一劑BNT疫苗，8月11號返國後，經過居隔採檢確診，這名個案是專程到美國去打疫苗兼旅遊，返台採檢後一樣確診，因此特別呼籲，民眾打疫苗後仍有感染風險，千萬不要輕忽。

▲桃園市今天居家隔離人數有90人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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