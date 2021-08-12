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桃園第6期高端預約估周五破10萬！23日開打　戶外籃球場將開放

▲桃園市長鄭文燦12日指出，桃園連續4天+0，疫情已正在收斂，希望繼續保有此成果；另外，第六期是國產高端疫苗，桃園預約已逼近10萬人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦12日指出，桃園連續4天+0，疫情已正在收斂，希望繼續保有此成果；另外，第六期是國產高端疫苗，桃園預約已逼近10萬人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

中央流行疫情指揮中心宣布桃園今天+0，市長鄭文燦表示，桃園連續4天+0，代表疫情正在收斂，希望接下來能夠守住每個該處理的防疫環節，特別是國境防疫管制四大對策，必須從機場防線、防疫旅館到醫院防線等都要守護好，才能做好決戰境外；另外，第六期是國產高端疫苗，目前預約登記逼近10萬人，市府會根據實際配賦疫苗數開設第六輪接種站，也希望疫苗覆蓋率可不斷地提升。

鄭文燦指出，桃園今天沒有確診個案，也是連續第四天+0，若從8月3日到現在為止有4個本土案件，其中主要的足跡還是在台北，只是戶籍在桃園，整體來說，桃園疫情是最後收斂階段，希望能夠守住每個該處理的防疫環節。特別是在國境防疫管制四大對策，必須從機場防線、防疫旅館防線到醫院的防線，都要守護好，最近境外移入的個案，從6月22日以來開始攀升，大概6、7、8月，經過基因定序的結果，多半是Delta病毒，也就是說病毒已在家門口，我們要決戰境外，三道防線都要守好，才能做好決戰境外，防守國境的目標。

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▲桃園市長鄭文燦表示，第六期是國產高端疫苗，桃園預約已逼近10萬人，希望中央配賦疫苗數能足夠。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦表示，第六期是國產高端疫苗，桃園預約已逼近10萬人，希望中央配賦疫苗數能足夠。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦說，第六期是國產的高端疫苗（MV疫苗），意願登記到13日中午，桃園預約登記數字已達9萬7875，預估明天中午前登記會超過10萬人，當然還要看中央配賦的疫苗有多少，完成封緘檢驗的疫苗有多少，預計在8月16日到8月18日預約接種，施打日則是8月23日到8月29日，市府會根據實際配賦疫苗數來開設第六輪接種站，希望能讓疫苗覆蓋率可以不斷地提升。

鄭文燦強調，眾所關心的戶外型的運動設施，原則上經過區公所、工務局與體育局商量結果，戶外型運動設施仍有QRcode、有防疫警語加上環境清消，把設施復原，設施復原後就可開放，原則上開放型的運動設施，我們會做好這4項措施後開放，其他遊戲設施因沒辦法單次消毒，所以暫時還在做準備，大概是以此方式開放。

市府工務局證實，戶外籃球場籃框將會逐一裝回去，因為疫情還未完全解除，籃球場會有人數總額限制，由於打籃球難以保持1.5公尺社交距離，打球時必須要戴著口罩，但相關辦法還會視情況滾動式調整。

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