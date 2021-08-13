「國旅補助」有望復出！觀光局證實：配合政院振興政策規劃中

▲觀光局表示，現正配合行政院振興政策，規劃相關振興措施中。（圖／記者賴文萱攝）

記者李宜秦／台北報導

行政院規劃發放振興五倍券，而觀光產業受到疫情摧殘均叫苦連天，針對下半年是否推動國旅振興計畫，交通部觀光局表示，正配合行政院的政策研議規劃中。

由於新冠肺炎疫情爆發，今年5月起各大產業均受重創，為避免疫情擴大風險，觀光局也暫停旅行社接團業務，加上三級警戒後不可群聚，因此各大風景區、主題遊樂園區都不得營業，為此觀光產業都叫苦連天。

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▲疫情期間國旅活動幾乎歸零。（圖／記者賴文萱攝）

近日疫情趨緩，行政院規劃下半年將發放振興五倍券，民眾可以1000元換5000元，藉以振興各產業，並認為五倍券可限期消費、循環利用、可以加碼、擴大參與，所以較普發現金更合適。

而觀光局在去年疫情爆發後，除了給予業者薪資、營業補助外，也有推出安心旅遊補助計畫，鼓勵民眾國旅補助1000元住宿費，至於今年下半年是否再度推出國旅補助，觀光局則表示，現正配合行政院振興政策，積極規劃相關政策中。

▲錐麓古道（圖／網友gigiguo80提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

觀光局也表示，後疫情時代是觀光產業調整體質的關鍵期，觀光局趁勢體檢觀光產業結構，多元整合各部會及觀光局所轄國家風景區管理處等資源，聚焦疫情刺激下的熱門戶外旅遊，開發深度精緻自行車遊程，邀請民眾走出戶外，踩動五種在地國旅新體驗。

1.「跟團輕騎漫遊」：觀光局今年舉辦徵選活動為鼓勵旅行業規劃以自行車旅遊為主軸，結合小鎮、部落秘境、山林探索及文化藝術等主題，串聯在地產業，打造具臺灣特色之自行車遊程，共有百家旅行社、300餘條遊程參與徵選，評選出30條優勝多元化遊程，遊程囊括全臺多元風情，創新且豐富的面向讓自行車旅遊再升級。

2.「騎進經典小鎮」：觀光局今年完成百大經典小鎮的最後一塊拼圖，整合小鎮觀光資源，打造「百大經典小鎮護照」，民眾可至小鎮活動網站下載使用並同步推出電子集章活動，11月5日前只要至百大小鎮掃描集滿5個不同小鎮章，就能參加抽獎，集滿任30個小鎮章，還有機會抽中5萬元現金等大獎。另為疫後的出遊做足準備，自8月1日特別推出「玩翻小鎮」線上遊戲，天天登入趣味翻牌，跟著小鎮攻略玩，挑戰最多遊戲次數、最快手速，就有機會將限量自行車旅遊年、喔熊好禮帶回家！

3.「換乘國旅觀巴」：觀光局自93年推動之「台灣觀巴系統」計畫，原以服務國際旅客為主，受疫情影響輔導轉型以國旅市場為主，針對國旅需求重新包裝設計，減少半日遊行程，朝向1至2日遊的行程推廣，預計110年8月底評選出養生療癒、人文古蹟、網紅打卡、話題性活動、部落文化體驗、秘境探訪、傳統工藝巡禮及手做體驗等8大主題套裝遊程，繼之輔導各獲選遊程旅行業者完成營運整備工作，並於10月上線營運，年底完成開行50條以上。

4.「恣意騎遊探索」：觀光局整合各管理處路網規劃，結合區域觀光圈、自行車、食宿遊、在地業者，並與旅行社合作開拓市場販售遊程，推出16條多元路線，包含濱海、河濱、環山、山岳、田園及離島6大主題，每一條路線都別具特色，適合各族群不同需求及喜好的民眾，依照自身需求規劃，讓身心靈放鬆，暫時脫離都市叢林，盡情享受自然美景。

5.「暖心人車入住」：觀光局推廣「自行車友善旅宿」，以強化自行車旅遊配套服務，截至110年8月9日，全臺22縣市自行車友善旅宿家數逾800家；16條多元路線沿線自行車友善旅宿達240家，提供優質住宿環境，讓民眾騎乘自行車旅遊入住旅館或民宿時，不必再擔心愛車停放、清潔及維修問題。

▲太魯閣晶英酒店。（圖／太魯閣晶英酒店提供）