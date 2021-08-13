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林昶佐二階門檻拚2.4萬份連署書　需6.1萬同意票才能成功

▲▼立委林昶佐受訪談關於青山祭相關問題。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委林昶佐。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

中選會日前宣布，無黨籍立委林昶佐罷免案第一階段連署達到門檻。根據2020年北市第五選區選舉人數24萬4748人估計，林昶佐罷免案二階連署門檻須達當地選舉人數的10％，因此，要在60天內達到2萬4000份連署書，才能進行罷免投票，最後需獲得6.1萬張同意票，罷免案即可過關。

林昶佐因環南市場群聚感染事件中，被自治會長嗆沒幫忙遭提起罷免，但罷免行動卻鬧雙胞，一方由罷免領銜人鄭大平與台北市議員鍾小平發起，另一方則是由民間罷免團體「清林散昶」發起，周世雄作為領銜人提交罷免案。

根據選罷法規定，在罷免案「提議」階段，提議人數門檻需達該選區1%以上；在罷免案「連署」階段，連署門檻需達該選區選舉人總數10%以上。

而在罷免案「投票」階段，罷免案投票結果需符合兩要件才算過關，即「有效同意票數多於不同意票數」，再加上「同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上」。依2020年北市第五選區選舉人數24萬4748人估計，若罷免案要過關，同意票需達6萬1187票，才算罷免成功。

中選會10日宣布，由鄭大平領銜、鍾小平發起的罷免案第一階段連署門檻達標，領銜人需在10日內到會領取連署函格式及連署人名冊格式，於60日內徵求連署。

罷免領銜人鄭大平與台北市議員鍾小平昨（12）於中選會領取二階連署表格，鍾小平表示，第一階段2400分已達成，二階段需募集2萬4000份連署書，而他預定三周內要達到3.5萬份連署。

此外，鍾小平也向另一組罷免團體「清林散昶」喊話，希望對方支持他，若對方也連署過關，就兄弟登山各自努力、分進合擊。鄭大平表示，希望他們的審查也能過關，可以一起合作合作。

針對有關二個提議人之領銜人對同一公職人員提出罷免案，中選會表示，如已有一案經依法宣告成立，尚在進行中之罷免案，應公告停止進行。
 

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