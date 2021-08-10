罷免林昶佐一階段過關！　鍾小平：目標3週內完成二階段連署

▲罷免林昶佐團體領銜人鄭大平（中）、執行長鍾小平（右）連署書到中選會。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

立委林昶佐日前到環南市場嗆台北市長柯文哲，遭環南市場自治會長林勝東反擊，導致林昶佐負面聲量激增，使台北市議員鍾小平與在地萬華民眾各自發起罷免案，反而讓罷免案起內鬨。中選會10日公布，由鍾小平提的罷免案第一階段達標。對此，鍾小平回應，目標在3週內完成第二階段連署。

中選會10日公告，由鄭大平和鍾小平領銜於7月19日提出的林昶佐罷免案，提議人名冊經查對結果，符合規定人數已達法定提議人數，將依委員會議決議，函請領銜人於文到次日起10日內到中選會，領取連署函格式及連署人名冊格式，於60日內徵求連署。另外，周世雄領銜於7月29日提出同一立委罷免案，正由台北市選舉委員會進行提議人名冊查對作業中。

針對罷免連署通過，鍾小平10日晚間接受《ETtoday新聞雲》電訪時回應，第一階段通過後，預計從12日起計算，目標3週完成第二階段連署，並設置30個據點，動員上千名員工，就是希望早點罷免林昶佐、還給萬華人清白；會和另一方罷免團體尋求合作，少的支持多的，慢的支持快的，達到罷免目的。

「清林散昶」團體則指出，已預先針對第二階段的連署，召集各地方團體、組織的量能，以期在一階確定審查通過後，能迅速完成第二階段的連署，回應中正萬華在地鄉親的期許。關於罷免案鬧雙胞部分，「清林散昶」團體表示，究竟是「第二階段只能有1個罷免團隊在行動」，或是「可有多組罷免團隊開跑第二階段，但僅會有1罷免團隊通過第二階段」，還望中選會明文釋疑。

不過，針對2個團體對同一公職人員提出罷免案，中選會已有指示，如有一案經依法宣告成立，尚在進行中的罷免案，應公告停止進行。