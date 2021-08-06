民進黨立委拋5倍券新用法 　「限定2千元」花在零售餐飲業

▲鍾佳濱舉行線上記者會。（圖／鍾佳濱國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

行政院研擬推出振興5倍券，不過各界對於發放方式仍有不同意見。民進黨立委鍾佳濱、無黨籍立委林昶佐6日舉行記者會呼籲，5倍券應該分為「3千元振興券加上2千元紓困券」，後者限定零售、餐飲等受衝擊產業業者使用，並應以小面額「佰元」方式發放。

鍾佳濱表示，對於政府推動振興措施，如何有效「導流」到受衝擊的產業、店家，建議將振興分成「3菜2湯」，除了維持3千元的振興券外，另增加2千元的「佰元」小額面額紓困券，並限定在零售、餐飲、旅宿、藝文與其他經行政院指定的受困業者使用，避免紓困券被大型通路整碗捧走。

鍾佳濱說明，佰元紓困券是為了鼓勵民眾到小店家消費，而部會應提出加碼方案，讓有資格收取紓困券的指定小店家，在兌現時享有加碼優惠，小店家就會回饋消費者以爭取客群，例如消費者支付100元，店家可以向政府兌現120元。

林昶佐說，希望政府規劃振興方案的時候，可以思考小面額發放，不只把能量幫助到受衝擊嚴重的產業，也可以幫忙到台北萬華、新北板橋等疫情重災區的商家。

對於立委建議，經濟部中小企業處副處長陳秘順回應，對於振興券適用業別的建議會聽進去，如果有較明確的政策決定，也會對外說明。