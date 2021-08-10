上海老天祿老闆反對罷免林昶佐　「委員有關心就很滿足了」

▲上海老天祿滷味偕同林昶佐等人舉行記者會，宣布西門商圈將共同發起振興活動。（圖／林昶佐辦公室提供，下同）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，上海老天祿滷味10日發起振興活動，只要消費滿額就贈送消費抵用券，可在西門町商圈10家老字號商鋪使用。上海老天祿滷味老闆蔡清國表示，他認為無黨籍立委林昶佐不該被罷免，「我們是生意人，只要委員有關心，我們就很滿足了」。

新冠肺炎疫情逐步緩和，為提振商圈經濟，西門町商圈上海老天祿滷味發起振興活動，只要消費滿額就贈送消費抵用券，並且可以在西門町商圈10家老字號商鋪使用，盼吸引人潮，復甦受到嚴重衝擊的西門商圈。

蔡清國10日下午偕同林昶佐、民進黨台北市議員吳沛憶、劉耀仁、台北市萬華區新起里里長陳鴻祥共同舉行記者會，宣布西門商圈將共同發起振興活動。

蔡清國表示，只要在上海老天祿消費滿200元，即贈20元抵用券一張，未來消費滿50元即可在老天祿滷味、小南門豆花（成都店）、台北木瓜牛乳（成都店）、永來香食品、世運麵包（成都店）、美觀園台北城老鋪、食焱廠火鍋店、阿宗麵線、蜂大咖啡、壹脆甜甜圈等商家使用。

林昶佐則說，感謝蔡清國帶動西門町商圈振興的第一步，相信萬華一定能一步一步走向復甦。

林昶佐強調，蔡清國是長期關注社區發展的老朋友，在宣布微解封之後，除了配合政府的紓困振興政策以外，許多商圈也努力動起來，感謝蔡清國帶動商圈第一步，讓疫情期間十分辛苦的老店舖走向復甦，歡迎大家一起來品嘗東奧國手回台享用的美食饗宴。

林昶佐也宣布，由於他最近同時協助南萬華加蚋仔的振興活動，因此只要加入西門商圈的振興活動，將加碼送南萬華的花生糖、以及多家咖啡店的濾掛咖啡包，盼商圈之間相互幫忙，捲動經濟，逐漸復甦。

吳沛憶表示，上海老天祿今天的活動可說是台灣首發的振興券，希望在地互助下，大家可以多來萬華捧場美食，相信後疫情時代會越來越好。

劉耀仁也說，自從5月疫情爆發以來，萬華成為重災區，西門商圈更是一落千丈，期盼東奧國手的光環也照顧到西門町，搭配未來中央的振興券，大家多多來萬華消費，讓萬華風華再現。

此外，蔡清國受訪時表示，他認為林昶佐不該被罷免，因為自從林昶佐當選後，就時常來關心商圈的生意狀況，疫情剛開始時，也有致電關心相關狀況，「我們是生意人，只要委員有關心，我們就很滿足了」。

對此，林昶佐則說，現在最重要的還是把防疫、振興做好，這是民眾最關心的事情，「業績成長比較重要」。