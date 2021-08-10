快訊／林昶佐罷免案　中選會：第一階段門檻達標

▲立委林昶佐。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

中央選舉委員會今（10）日舉行委員會議，由鄭大平先生提起的林昶佐罷免案，提議人名冊經查對結果，符合規定人數已達法定提議人數，該會將依今日委員會議決議，函請提議人之領銜人於10日內到會領取連署函格式及連署人名冊格式，於60日內徵求連署。

林昶佐因環南市場群聚感染事件中，被自治會長嗆沒幫忙遭提起罷免，但罷免行動卻鬧雙胞，一方由罷免領銜人鄭大與台北市議員鍾小平發起，另一方則是由民間罷免團體「清林散昶」發起。針對有關二個提議人之領銜人對同一公職人員提出罷免案，中選會表示，如已有一案經依法宣告成立，尚在進行中之罷免案，應公告停止進行。

中選會表示，鄭大平先生領銜於110年7月19日向該會提出第10屆立法委員（臺北市第5選舉區）林昶佐罷免案，提議人名冊經查對結果，符合規定人數已達法定提議人數，該會將依今日委員會議決議函請提議人之領銜人於文到次日起10日內到會領取連署函格式及連署人名冊格式，於60日內徵求連署。

中選會說明，二個提議人之領銜人可否對同一公職人員提出罷免案，公職人員選舉罷免法未有明文限制，基於保障人民行使罷免權利，二個提議人之領銜人對同一公職人員提出之罷免案，選舉委員會仍依法受理。

至於2個提議人之領銜人可否對同一公職人員提出罷免案，中選會說明，公職人員選舉罷免法未有明文限制，基於保障人民行使罷免權利，2個提議人之領銜人對同一公職人員提出的罷免案，選舉委員會仍依法受理。