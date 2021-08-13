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新北三峽青年農民黃昶閔　結合科技與農業生產安心蔬菜

▲新北三峽青年農民黃昶閔 結合科技與農業生產安心蔬菜。（圖／新北市農業局提供）

▲新北三峽青年農民黃昶閔，結合科技與農業生產安心蔬菜。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年8月12日是國際青年日，而青農作為農業發展不可或缺的角色，特別跟大家介紹新北市優秀的青年農民黃昶閔。三峽青農黃昶閔利用農業科技創立「靖食栽」品牌，秉持「盡實在」的理念生產健康安心的生鮮蔬菜，「靖食栽」的蔬菜主打生食等級，讓在家防疫的您也能輕鬆料理享健康。

37歲黃昶閔進入農業前，曾於大學擔任教學助理，教導學生之外也負責辦理創新創業等學習課程，而在這段期間，挑戰創業的念頭也逐漸萌生，並且因為氣候變遷、農業人口流失等議題非常熱門，黃昶閔認為這是一個發展機會，於是在2016年的時候創立了「靖食栽」品牌。

▲新北三峽青年農民黃昶閔 結合科技與農業生產安心蔬菜。（圖／新北市農業局提供）

▲青農民黃昶閔打造植物工廠，將科技與農業結合做系統化管理。

黃昶閔打造植物工廠將科技與農業結合，將植物所需的光照、水分、土壤酸鹼值等，皆做系統化管理，如此一來可以減少人力需求、碳足跡及用水量，希望能改變從農時常面臨到的氣候變遷、產量產期不如預期等問題，並且因為在無塵室種植及通過SGS檢驗，主打生食等級蔬菜，讓消費者在家能夠享用到健康安心的生鮮蔬菜。

黃昶閔表示，「靖食栽」主要生產萵苣、芝麻葉等歐美蔬菜，另外更有生產稱為「鑽石花」的冰花，冰花表面具有閃閃發亮像冰晶的顆粒，故稱為冰花，咬下去有股淡淡的鹹味，口感脆嫩中帶著豐富水份，十分清脆爽口。另因為冰花的種植條件較為嚴苛，鹽分多寡會影響口感，溫度高低會影響生長，所以黃昶閔利用智慧化管理才能穩定生產。

▲新北三峽青年農民黃昶閔 結合科技與農業生產安心蔬菜。（圖／新北市農業局提供）

▲「靖食栽」主要生產萵苣、芝麻葉等歐美蔬菜。

「靖食栽」也於疫情期間推出防疫免運套組，就是希望能夠讓消費者在家防疫，開心吃菜不長肉。黃昶閔也表示，加入新北市青農聯誼會後，透過青農間的互相交流認識其他領域的先進，得到了許多收穫，也希望能透過自身的力量協助其他青農，一起帶動農業發展，在「靖食栽」的購買連結中，也能買到鼎勝養蜂場的蜂蜜、仁和鮑魚的九孔鮑等新北青農的優質農產。

農業局長李玟表示，農業局不僅持續挹注資源輔導青年農民，也鼓勵有志青年們加入農業這個大家庭，期盼年輕人為農業發展注入更多創新能量及活力，疫情期間整合青農、農漁會、新北好茶等，協助媒合開創通路，建立「美味農業得來速」網站，創造零接觸防疫的新商機，民眾朋友只要動動手指上網訂購，在家也能享用到新北的優質農特產品。

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