快訊／新北公布最新足跡　三重小7、萊爾富、家樂福、洗衣店

▲新北疫情0812。（圖／新北市府提供）

記者徐政璿／台北報導

新北市今（12日）公布確診者最新足跡，案15924曾前往家樂福蘆洲店（三重區五華街）、衣美學院自助洗衣店（三重區溪尾街）、7-ELEVEN慈佑門市（三重區溪尾街）、家樂福超市三重溪尾店（三重區溪尾街）、萊爾富北縣五華三店（三重區五華街）、好客多水果店（三重區自強路五段）。

中央流行疫情指揮中心12日公布國內新增6例COVID-19確定病例，分別為4例本土及2例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。

指揮中心表示，今日新增之4例本土病例，個案分布為台北市3例、新北市1例；其中2例為已知感染源、2例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,289,602例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含2,272,067例排除），其中15,820例確診。

2020年起累計817例COVID-19死亡病例，其中809例本土，個案居住縣市分布為新北市402例、台北市311例、基隆市28例、桃園市24例、彰化縣15例、新竹縣12例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。